Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) è stato infatti coinvolto in un incidente scioccante che lo ha visto protagonista del lancio di una borraccia contro un corridore rivale La polemica arriva con un giorno di ritardo (e nel giorno di riposo), ma rischia di toccare addirittura la Maglia Rosa. Il leader del Giro d'Italia 2022(Trek-Segafredo) è stato infatti coinvolto in un incidente scioccante che lo ha visto protagonista del lancio di una borraccia contro un corridore rivale durante la nona tappa, quella del Blockhaus.

Cosa è accaduto?

Le immagini sono poche e confuse, quindi non riescono a restituirci ciò che è successo davvero: dopo essersi spintonato per la posizione con Sam Oomen (Jumbo-Visma), Lopez ha lanciato una borraccia verso il suo rivale in quello che ha descritto come un "momento di tensione". Apparentemente le azioni di Lopez non sono state individuate dai commissari di gara, ma è stato lo spagnolo ha rimarcare l'incidente nella sua intervista post-gara dove si è scusato con Oomen.

Prima di qualsiasi domanda, voglio chiedere scusa a Sam Oomen perché in un momento di tensione, ha cercato di spingermi e io ho perso la testa e gli ho lanciato una bottigli. Voglio chiedere scusa".

Guai per la maglia Rosa?

Lopez mantiene il comando della classifica generale dopo aver combattuto strenuamente nell'estenuante tappa di montagna del Blockhaus nonostante abbia perso secondi preziosi. La sua confessione post-gara può metterlo nei guai?

“Questa potrebbe essere la prima volta che ne sentono parlare. Forse non è stato ripreso dalla telecamera, forse non è stato visto da un commissario", ha detto Robbie McEwen in The Breakaway. "Potrebbe essersi messo nei guai da solo perché non importa come sia successo, si è scusato e si sente in colpa per questo, i commissari potrebbero dire, 'ora ne siamo consapevoli, le regole sono regole e dobbiamo fare qualcosa. Nel mondo delle corse, questo è un incidente piuttosto serio per i commissari, quindi vedremo cosa ne faranno".

