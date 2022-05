Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Juanpe López intervistato da Contador che l'ha lanciato nel ciclismo: si commuovono entrambi

GIRO D'ITALIA - C'è grande emozione per Juan Pedro López per aver confermato la maglia bianca di miglior giovane. Ad aspettarlo sull'arrivo del Passo Fedaia c'era Contador. Ovviamente in veste di talent per Eurosport, ma Contador è anche colui che ha lanciato il corridore spagnolo con la sua squadra per giovanissimi della Fundación Contador.

