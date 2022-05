Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Kämna: "Giornata fantastica con Hindley, il lavoro di squadra è stato perfetto"

GIRO D'ITALIA - Tanti applausi a Hindley per aver sfilato la maglia rosa a Carapaz, ma tanti applausi anche a Kämna per aver dato il là all'azione mettendo in scacco il corridore ecuadoriano. Lui era andato in fuga per tirare poi nella parte finale per il proprio capitano. Anche la Bora vince un Giro con la famosa 'B Zona".

00:01:19, 18 minuti fa