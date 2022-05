Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - L'arrivo di Juan Pedro Lopez. Magrini: "Applausi perché ha onorato la maglia rosa"

GIRO D'ITALIA - Il corridore spagnolo arriverà al traguardo con 4'25'' di ritardo da Simon Yates, a 4'10'' da Carapaz che si prende la sua maglia rosa. Finisce così il sogno di Juan Pedro Lopez, ma comunque applausi per gli ultimi giorni da leader. Un leader che ha onorato in tutto e per tutto la maglia rosa come sottolineato in telecronaca da Riccardo Magrini.

