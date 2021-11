Il Giro d’Italia 2022 si concluderà con una cronometro individuale a Verona. La presentazione a puntate della prossima Corsa Rosa, in programma dal 6 al 29 maggio, termina con l’annuncio del Grande Arrivo. Sarà dunque il capoluogo scaligero a ospitare l’ultima frazione della corsa a tappe di tre settimane che ci terrà compagnia tra sei mesi. Per la quinta volta nella storia sarà la città di Romeo e Giulietta a ospitare la conclusione del Giro d’Italia (i precedenti: 1981, 1984, 2010, 2019).

Il tracciato della prova contro il tempo sarà identico a quello di due anni fa, quando l’ecuadoriano Richard Carapaz riuscì a conservare un minimo vantaggio nei confronti di Vincenzo Nibali e ad alzare al cielo il Trofeo Senza Fine. I ciclisti dovranno cimentarsi in un esercizio contro le lancette di 17,1 km: primi 4,6 km pianeggianti passando per Porta Nuova, poi si imboccherà la salita delle Torricelle (4,7 km al 5% di pendenza media), discesa di 4 km verso Ponte della Vittoria e ultimi 3 km pianeggianti con conclusione all’Arena. Una prova che potrebbe risultare determinante per la classifica generale se i distacchi fossero relativamente contenuti dopo le grandi montagne.

Le cronometro avranno un’importanza marginale all’interno del Giro d’Italia 2022: soltanto 26,3 km contro il tempo (vanno aggiunti i 9,2 km proposti nella seconda tappa a Budapest), mai così pochi dal 1962 (quando addirittura non si disputò questo tipo di esercizio e vinse Franco Balmamion). Tutto questo a fronte di oltre 51.000 metri di dislivello e una sfilza di montagne tra cui spiccano Mortirolo, Fedaia, Pordoi, Etna, Blockhaus.

Alle ore 18.00 odierne, proprio a Verona, verrà svelato l’ordine esatto delle varie tappe presentate negli ultimi giorni e conosceremo anche tutte le date in cui si disputeranno. Completeremo così il puzzle e sapremo in maniera ordinata quale sarà il percorso del Giro d’Italia 2022. Di seguito l’altimetria dell’ultima tappa del Giro d’Italia 2022 (cronometro individuale a Verona).

