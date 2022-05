Mikel Landa che non è riuscito a ribaltare il Giro come aveva promesso. Anzi, si è staccato da Jai Hindley nella Pello Bilbao che sperava di piazzare un numero come quello fatto con Damiano Caruso nell'ultima Partita chiusa perche non è riuscito a ribaltare il Giro come aveva promesso. Anzi, si è staccato danella tappa del Fedaia , dicendo addio ai sogni di maglia rosa considerando la cronometro di Verona che chiude questa edizione... Il basco, però, confessa di non essersi sentito bene per tutto il giorno e di non aver fatto tirare la squadra se non per tenere controllata la corsa. Rammarico nelle parole diche sperava di piazzare un numero come quello fatto connell'ultima tappa di montagna del Giro 2021

Mikel LANDA

Non mi sono sentito bene per tutto il giorno. Non riuscivo a spremere la squadra perché non riuscivo nemmeno a seguirla. Alla fine mi sono un po’ ripreso, non ce l’ho fatta a rispondere all’attacco di Hindley, ma ho visto che Carapaz andava piano, io stavo meglio e l’ho raggiunto. Adesso abbiamo la cronometro finale e i distacchi in classifica sono importanti. Non so se Carapaz andrà a vuoto o meno, ma Hindley ha un bel vantaggio. Darò tutto per mantenere la mia posizione e vedremo cosa succede

Pello BILBAO

Oggi volevamo provare a vincere con Mikel Landa per finire il Giro nel miglior modo possibile, come avevamo fatto l’anno scorso con Damiano Caruso. Durante la tappa però ci siamo resi conto che la fuga era troppo lontana e quando Mikel ci ha detto di non sentirsi al 100%, abbiamo pensato che la nostra opzione migliore per provare a vincere fosse Domen Novak in fuga

Peccato, mi sarebbe piaciuto vedere Domen vincere. Ha dimostrato di avere grandi gambe e se la meritava. Non pensa mai a se stesso e si mette sempre a disposizione

