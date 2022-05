Mathieu van der Poel che ha battuto l'agguerrita concorrenza Girmay e Caleb Ewan si sono messi d'impegno: l'eritreo ha conquistato un ottimo 2° posto che conferma tutte le sue qualità, l'australiano - con troppa foga - è andato a sbattere proprio contro il corridore dell'Intermarché-Wanty Gobert mancando così una bella occasione. Strappo che ha anche mosso Carapaz ha aperto già il suo conto e ha messo da parte qualche secondo La prima giornata del Giro è andata in archivio col successo diche ha battuto l'agguerrita concorrenza sullo strappetto di Visegrad . Non era facile visto chesi sono messi d'impegno: l'eritreo ha conquistato un ottimo 2° posto che conferma tutte le sue qualità, l'australiano - con troppa foga - è andato a sbattere proprio contro il corridore dell'Intermarché-Wanty Gobert mancando così una bella occasione. Strappo che ha anche mosso un pochino la classifica . Nulla di trascendentale, maha aperto già il suo conto e ha messo da parte qualche secondo sui rivali per la generale

I tre promossi

Mathieu van der Poel

L'anno scorso al Tour gli ci volle una tappa per carburare, questa volta va a segno al primo colpo. Grande vittoria sul Visegrad, anche con una gestione di corsa molto attenta. Sempre un uomo in testa al gruppo per controllare la fuga, poi l'azione dell'intera squadra ai piedi della salita per far fuori i velocisti puri. Girmay sembrava quasi più reattivo, ma van der Poel ha aspettato solo il momento giusto per piazzare il colpo. Chapeau! Un'altra dimostrazione di quanto sia maturato.

Van der Poel in difficoltà sul palco: tappo e champagne in faccia

Biniam Girmay

Non ha vinto, ma non ci è andato tanto lontano. Girmay conferma una volta di più che la vittoria della Gand non è stata un caso. È veloce e tiene su questi arrivi davvero duri, confermandosi corridore da Classiche. Sarà solo il primo duello con van der Poel.

Richard Carapaz

Se avevamo bisogno di risposte, siamo stati subito accontentati. Il big di riferimento, facendo una classifica solo di chi cura davvero la generale, è Pello Bilbao, ma Carapaz è lì. E il corridore ecuadoriano ha già guadagnato, roba di secondi eh, su tutti gli altri. Grande risposta anche della sua squadra che si è fatta trovare pronta nella fase clou della gara.

I tre bocciati

Lorenzo Fortunato

Degli uomini di classifica è quello che ha pagato di più. C'era chi lo vedeva non lontano dalla top 5 - come il sottoscritto - ma perdere 38'' da Carapaz subito su questa salita non è per nulla rassicurante. Siamo solo alla prima tappa, avrà comunque modo di riscattarsi. Ma l'inizio non è dei migliori.

Giro 360: van der Poel subito Rosa, show a Visegrad

Arnaud Démare

Continua la sua striscia no. Tanti velocisti puri non hanno retto il ritmo fatto dall'Alpecin Fenix all'inizio della salita, ma hanno rimediato dei piazzamenti non troppo deludenti. Lui è stato proprio il primo a staccarsi.

Caleb Ewan

Si è fatto prendere dalla troppa foga. L'arrivo era duro per tutti, ma voleva dimostrare di essere un corridore ben diverso da quello che si staccava ad ogni salita qualche anno fa. Le pendenze del Visegrad erano comunque arcigne e bisognava dosare bene le energie. Lui è stato molto ingenuo ed è andato a sbattere contro Girmay.

Ewan, che beffa! Tocca Girmay e cade durante lo sprint

