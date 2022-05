Anche la sesta tappa del Giro va in archivio, con il successo di Démare che batte tutti a Scalea. Vittoria al fotofinish, ma Démare è ancora una volta là a bruciare gli avversari al traguardo come ha fatto a Messina. Il francese dimostra, quindi, che le 4 volate vinte al Giro 2020 non furono un caso. Ewan, invece, non si sblocca anche se questa volta ci va vicino. Come non si sblocca neanche l'Italia: né Nizzolo né un altro azzurro riescono ad avere ancora il colpo di pedale giusto. C'è ancora da attendere.

I tre promossi

Diego Rosa

È l'eroe di giornata. È la tappa più noiosa di questo inizio di Giro d'Italia e Diego Rosa si spara 141,5 km di fuga, in una frazione non proprio congeniale alle sue caratteristiche, essendo lui uno scalatore. Ma queste sono anche le occasioni per scaldare e testare la gamba. Era una prova in vista del Blockhaus di domenica? Ci vogliamo sperare. Detto questo, grazie Rosa per averci tenuti impegnati oggi.

Filippo Tagliani

Beh Filippo Tagliani è una certezza di questo Giro d'Italia. Va sempre all'attacco anche solo per i punti della classifica dei traguardi volanti, classifica che lo vede in testa al momento. La Drone Hopper Androni Giocattoli almeno si fa vedere.

La Drone Hopper Androni Giocattoli si muove sempre: scattano Tagliani, Sepulveda e Ravanelli

Arnaud Démare

Ancora lui a timbrare il cartellino. Questa volta anche in rimonta. Arnaud Démare sembra essere tornato quello del 2020 e il fatto di essersi sbloccato aiuta tanto. Decisivo l'apporto di Guarnieri, ma che volata e che numeri. 1410 watts espressi in 13'' di volata, pazzesco. E l'idea è che Démare non si fermi qui...

I tre bocciati

Giacomo Nizzolo

Questa volta la Israel Premier Tech fa tutto il possibile per portare Giacomo Nizzolo nella miglior posizione per affrontare la volata. Il corridore brianzolo, però, non riesce a sfondare, non avendo lo stesso passo di Cavendish, Ewan e Démare. Un 5° posto a Scalea. Bisogna inventarsi qualcos'altro.

La coppia Dainese-Bol

Non si è ben capita la strategia in casa DSM. Due velocisti, una volta tira la volata uno, una volta tira la volata l'altro. Mah. E poi finiscono per sbarrare la strada a Fernando Gaviria durante lo sprint di Scalea. Male male.

Bardiani CSF Faizanè

Speriamo ci smentiscano con una vittoria al più presto, ce lo auguriamo di tutto cuore. Ma, al momento, non si è capito il Giro che sta facendo la Bardiani. Impercettibili in volata, mai presenti nelle fughe. È una squadra professional e dovrebbe farsi vedere di più.

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

