Caleb Ewan ha rimediato solo un 8° posto. E con questa tappa ci congediamo anche dall'Ungheria: martedì si ripartirà dalla Sicilia con la tappa dell'Etna. È andata in archivio anche la terza tappa del Giro d'Italia, che ha visto il trionfo di Mark Cavendish . Che volata a Balatonfüred per mister 160 vittorie in carriera , 53 delle quali nei Grandi Giri. A lui il primo sprint di gruppo di questa edizione, mentreha rimediato solo un 8° posto. E con questa tappa ci congediamo anche dall'Ungheria: martedì si ripartirà dalla Sicilia con la tappa dell'

I tre promossi

Mark Cavendish

16 vittorie al Giro d'Italia. 53 nei Grandi Giri e 160 in carriera. Giusto un paio di numeri di Mark Cavendish che continua a vincere. La sua Quick Step Alpha Vinyl è grande, soprattutto nello scegliere il momento buono per azionare il trenino. Con Ballerini e Morkov, gli stessi 'ultimi uomini' dello scorso anno al Tour. Poi Cavendish ha azionato il suo turbo e ha fatto una volata lunghissima degna dei tempi andati. Ma Cavendish non è andato e vuole il massimo possibile in questo Giro per, chissà, farsi convocare anche al prossimo Tour.

Cavendish is back! Volata regale, rivivi l'arrivo

Michael Morkov

Come detto, grande volata di Cavendish, ma il merito di questa vittoria è anche della sua squadra. E, nello specifico, del leadout danese che si conferma il miglior ultimo uomo su piazza. Cavendish voleva fare la volata lunga? Morkov l'ha lasciato nel punto che gli ha chiesto il suo capitano e l'ha fatto in modo tale che gli altri partissero già troppo tardi in questa volata. Facile a dirsi, terribilmente difficile a farsi. Non per i Quick Step.

Morkov strepitoso, Cavendish lo abbraccia dopo l'arrivo

Jakub Mareczko

Il migliore degli italiani è Jakub Mareczko, con il corridore dell'Alpecin Fenix che si prende un più che onorevole 5° posto. Ci sono stati degli errori, sicuramente, considerando che ad un certo punto aveva perso le ruote del suo ultimo uomo: signore e signori Mathieu van der Poel. Ma come prima volta è più che sufficiente. Oggi era difficile fare meglio di Cavendish, Démare e Gaviria. Anzi, questo piazzamento dà morale. Non ci sono né Merlier né Philipsen, ma l'Alpecin può vincere le volate importanti anche con Mareczko.

I tre bocciati

Caleb Ewan

Era il favorito numero 1 per questa volata, ma non è andato oltre l'8° posto. Certo, ha le attenuanti della caduta di venerdì. Lui aveva detto che era tutto rientrato, ma le evidenti fasciature alla gamba sinistra dicevano ben altro. Detto questo, rimarcando quindi gli alibi, la gestione dell'australiano non è stata perfetta. È partito troppo tardi e troppo indietro, con alcuni dei suoi uomini che erano già cotti ai -3.

Ewan, che beffa! Tocca Girmay e cade durante lo sprint

Giacomo Nizzolo (e la Israel)

Completamente sbagliata anche la strategia della Israel Premier Tech. Dai -100 a quando sono stati presi tutti i fuggitivi, Eenkhoorn compreso, è stata la formazione di Nizzolo a guidare in gruppo, ma spendendo troppe energie. Ma dove va poi Zabel a fare la volata sul GPM, quando c'è da lanciare Nizzolo? Insomma, al momento del dunque, il corridore brianzolo è rimasto senza uomini a disposizione. Che sciagura! Lui poi si è fatto imbottigliare e addio ai sogni di gloria.

Zabel scatta, ma Eenkhoorn lo brucia al GPM

Alberto Dainese

Prima occasione per l'altro azzurro che però parte troppo tardi, quando la volata era già partita. Alberto Dainese rimedia un 9° posto, ma si poteva fare qualcosa di più.

