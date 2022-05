Premium Ciclismo Giro d'Italia | 14a tappa 12:50-17:45

Basta con le volate e si parte con le montagne russe, anzi piemontesi. Questa è la tappa di Torino con un temibile circuito che prevederà il doppio passaggio del Monte Superga e del Colle della Maddalena. Considerando anche il doppio passaggio sul Parco del Nobile (che fungerà da traguardo volante), sarà una giornata con la bellezza di 8 salite e 3000 metri di dislivello. Prima vera prova di forza per Juan Pedro López che vuole tenere la maglia rosa, anche se ha solo 12'' di vantaggio su Carapaz e João Almeida . Tappa, comunque, fatta apposta per le fughe. Nibali e Fortunato partiranno nel circuito?

Ad

Giro d'Italia Nibali dice addio: tutti i numeri e i record dello Squalo 11/05/2022 A 16:14

Bardet ko, Maestri in fuga, vince Démare: gli highlights

Calendario e Risultati

Ore 11:00, non solo Giro d'Italia, su Eurosport anche il grande tennis

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioni: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Zeppieri entra al Roland Garros e zittisce i francesi

Ore 10:30, Giro d'Italia 2022, tappa 14: i favoriti

Ci sarà bagarre tra i big, ma ci sarà anche la fuga che rischia di arrivare al traguardo. C'è chi vuole riscattarsi e il circuito all'interno di Torino è terreno fertile per qualche movimento. Pensiamo sicuramente ad un Simon Yates che è finito a più di 19' di ritardo in classifica generale. Questa sarà un'occasione fantastica per provare almeno a vincere una tappa. Occhio però al solito Kämna che vuole rientrare per il discorso maglia azzurra.

Kämna, Simon Yates *****

Bilbao, Bouwman, Ciccone, Formolo, Mollema ****

Lucas Hamilton, João Almeida, Carapaz, Hindley, Schmid, Covi ***

Valverde, Buitrago, Kelderman, Nibali, Pozzovivo, Poels, Foss, Gall **

Van der Poel, De Gendt, Dumoulin, Fortunato, Rosa, Rota, Landa, de la Cruz, Cort Nielsen *

Ore 10:00, Giro d'Italia 2022, tappa 14: il percorso

3000 metri di dislivello per una tappa molto nervosa e intensa. Dopo il Pilonetto (3a categoria), superata la salita di Parco della Rimembranza, si entra in un circuito di 36,4 km da ripetere due volte. C'è da scalare il MonteSuperga (5 km al 10%, picco massimo al 14%), dal versante di Bric del Duca, e il Colle della Maddalena (punte al 10%). Dallo scollinamento dell'ultima salita si scende fino a Valsalice, ma ci sarà ancora da scalare il Parco del Nobile dove è posto il secondo traguardo volante di giornata. Ultimi 4 km in discesa, fino al rettilineo di 700 metri dentro la città di Torino.

Altimetria tappa 14 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Da Budapest a Verona: tutte le tappe del Giro 2022. La guida 01/05/2022 A 21:19