Dopo la tappa più lunga di questo Giro d'Italia, e la vittoria di Oldani a Genova , tornano in campo le ruote veloci. Si arriva a Cuneo, ma sarà comunque una tappa molto particolare. Non è un 'drittone' come a Reggio Emilia, considerando che a Cuneo ci si arriva anche con un rettilineo in leggera ascesa dopo un tratto di 800 metri in pavé. Nuova occasione per van der Poel? Possibile. Cavendish e Démare cercano rispettivamente il bis e il tris? Sicuramente. Ma c'è anche Alberto Dainese che vuole la doppietta personale dopo essersi sbloccato proprio nell'ultima volata di gruppo.

Ore 10:30, Giro LIVE, tappa 13: i favoriti

Tappa per velocisti ma... L'arrivo in leggerissima ascesa potrebbe anche fare la differenza. Non solo dal punto di vista delle gambe, ma anche dei cambi. Tutti sapranno adottare il cambio giusto? Non ne siamo sicuri. I due velocisti più in palla fino a questo momento sono stati Démare e Gaviria. Il primo ha vinto, bene, due tappe, il secondo ha sempre avuto qualche inconveniente. Della partita, ovviamente, anche Dainese, forte dell'essersi sbloccato a Reggio Emilia.

Ore 10:00, Giro d'Italia 2022, tappa 13: il percorso

Si percorre in senso inverso quella che è stata la Sanremo "estiva" del 2020. Da Sanremo si tocca Imperia per salire fino al Colle di Nava (3a categoria). Da Ceva si attraverserà tutta la pianura cuneese fino all'arrivo in centro città. Dopo il traguardo volante di San Michele di Mondovì la strada sarà comunque in costante salita, anche se con pendenze molto dolci. Entrati nel centro storico si percorreranno 800 metri in pavé che portano all'ultimo km. Rettilineo di arrivo all'insù con pendenza del 2,5%. I velocisti ce la faranno a resistere?

Altimetria tappa 13 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli.

