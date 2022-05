È un nuovo giorno al Giro d'Italia. Dopo il successo dinella crono di Budapest , si riparte con la tappa di, ultima frazione del week end ungherese prima del ritorno in Italia . Ci sarà anche la prima volata di gruppo, con i velocisti che cercano il successo e punti per la classifica a punti . Chi la spunterà tra Cavendish, Ewan e Démare? Ci sono però anche gli italiani conmolto agguerriti. Non dovrebbero esserci, invece, cambiamenti in classifica, conche resterà leader della generale a fine tappa.

