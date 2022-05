Premium Ciclismo Giro d'Italia | 6a tappa 12:25-17:35

Palmi-Scalea che vedrà ancora protagoniste le ruote veloci. Occhio però al percorso: sarà una tappa molto nervosa tra il GPM dopo 34,5 km, e i vari dentelli tra Paola e Diamante. Le squadre degli sprinter faranno bene i loro conti? Speriamo in un successo italiano, considerando che alla casella vittorie - per gli azzurri - c'è ancora lo 0. È Dopo la volata di Messina , si risale il continente e i corridori sono pronti per la sesta frazione, lache vedrà ancora protagoniste le ruote veloci. Occhio però al percorso: sarà una tappa molto nervosa tra il GPM dopo 34,5 km, e i vari dentelli tra Paola e Diamante. Le squadre degli sprinter faranno bene i loro conti? Speriamo in un successo italiano, considerando che alla casella vittorie - per gli azzurri - c'è ancora lo 0. È dal 2019 che non nessun italiano non vinceva neanche una delle prime 5 tappe del Giro d'Italia.

Ore 10:05, Giro LIVE, tappa 6: il giorno dopo l'annuncio di Nibali

È anche il day after l'annuncio dell'addio al ciclismo di Vincenzo Nibali. Il corridore siciliano appenderà la bici al chiodo dopo 18 anni di carriera. Una carriera fatta di 54 vittorie complessive, 3 Classiche Monumento, 15 vittorie di tappa nei Grandi Giri e 4 classifiche generali nei Grandi Giri. Non è competitivo per una classifica generale dal 2019 e ha quindi deciso di dire basta. Ma che Giro sarà ora per lo Squalo?

Ore 10:00, Giro LIVE, tappa 6: il percorso

Altra tappa che dovrebbe concludersi con una volata di gruppo, ma occhio alle azioni in fuga. Dopo 34,5 km ci sarà l'unico GPM di giornata con scollinamento all'Aeroporto Razza di Vibo Valentia che anticipa il traguardo volante di Vibo Valentia (in discesa). Poi sarà dritta fino a Paola, quando cominceranno una serie di dentelli che potrebbe favorire i fuggitivi se ne avranno ancora. Se il gruppo avrà fatto bene i conti, però, Scalea sarà teatro di un altro sprint di gruppo.

