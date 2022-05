La prima (lunga) settimana del Giro d'Italia si chiude col temibile Blockhaus che ci darà la prima vera classifica generale. E i corridori ci arrivano con le gambe belle affaticate, considerando come si è corso a Potenza, dove ha vinto Bouwman, e a Napoli, dove ha ritrovato il trionfo De Gendt. Ci sarà il veglione del tritello come lo definisce Riccardo Magrini? Probabile, viste le pendenze del Blockhaus che per 13,6 km faranno male a tutti i pretendenti per la maglia rosa, in una tappa di per sé poco tranquilla con ben 5 GPM e 5000 metri di dislivello. Ce n'è per tutti i gusti.

Ore 11:58, Giro LIVE, tappa 9: si parte, subito attacchi

È cominciata la nona, attesissima tappa del Giro d'Italia 2022! La strada sta già salendo sul Rionero Sannitico e ci sono stati diversi attacchi, anche se la fuga non ha ancora preso piede. Tra gli altri, si è mosso anche Mathieu van der Poel, che però è stato ripreso. Matthew Holmes, invece, è passato per primo al GPM di Valico del Macerone, davanti a Diego Rosa e Natnael Tesfatsion. I velocisti, invece, si stanno già staccando. Sarà una lunga giornata per loro...

Ore 10:30, Giro LIVE, tappa 9: i favoriti

Per come hanno pedalato negli ultimi giorni e per come hanno lavorato - in maniera oculata - le rispettive squadre, sul Blockhaus vedremo il primo vero scontro diretto tra Richard Carapaz e Simon Yates. Non può essere altrimenti, considerando la posta in gioco. Qualcuno proverà sicuramente la fuga di giornata visti i tanti GPM, anche per la maglia azzurra, ma alla fine sarà uno dei big ad andare a vincere. In seconda battuta, ma non meno papabili per la vittoria di tappa, due che sono sempre stati lì in questi giorni. Romain Bardet e Mikel Landa che sono stati molto attenti in questi giorni a non perdere secondi stupidi. Sono anche loro in gioco per un posto sul podio e poi chissà. C'è in corsa anche João Almeida, ma saprà tenere su questa salita? Questo è il primo vero banco di prova per il portoghese. E gli italiani? Su tutti ci aspettiamo un Giulio Ciccone arrembante. Un po' perché ha già perso tanto in classifica, i secondi stupidi che dicevamo prima, un po' perché arriviamo in Abruzzo, nella sua terra. Proprio per il discorso, hanno già perso qualcosa, ci aspettiamo qualcosa anche da Lorenzo Fortunato. Può essere l'occasione buona per mettersi in mostra.

Ore 10:00, Giro d'Italia 2022, tappa 9: il percorso

È il primo vero tappone di questa prima parte di Giro, con il Blockhaus a muovere la classifica al termine della prima (lunga) settimana. Si comincia subito in salita con i corridori che scaleranno tre GPM nei primi 40 km. Valico del Macerone (3,1 km al 5,7%), Rionero Sannitico (9 km al 6,7%), e Roccaraso (7,3 km al 6,1%). Lunga discesa e si ricomincerà ad andare su con il Guardiagrele (3,9 km al 5,3%). C'è anche la salita di La Forca (8,9 km al 4,1%), ma si comincia a fare sul serio col Passo Lanciano. 10,3 km al 7,6%, con picco al 14%. È solo l'antipasto dell'ultima salita, con i corridori che approcceranno al Blockhaus quasi senza un metro di pianura per tutta la giornata. Poi il gran finale. Una salita di 13,6 km all'8,4%. Si parte con pendenze che superano appena il 7%, ma dopo 4 km saremo sempre vicini al 10% di pendenza, con picco al 14%. Spiana un po' all'altezza dell'ultimo km, ma occhio ai distacchi. Se in giornata, il vincitore può dare anche più di un minuto agli avversari.

