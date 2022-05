Premium Ciclismo Giro d'Italia | 8a tappa 13:25-17:35

Ci avviamo verso la conclusione della prima (lunga) settimana di questo Giro d'Italia. Domenica c'è il temibile Blockhaus, il primo vero tappone dell'edizione 105, ma prima ancora i corridori affronteranno una frazione molto nervosa. Quella di Napoli con 78,8 km in circuito che prevederà il passaggio del Monte Procida per quattro volte. Nulla di trascendentale a livello altimetro ma, fatto 4 volte, sarà fatica nelle gambe in più in vista dello sprint di Napoli. Volata in cui gli sprinter puri sembrano tagliati fuori... A van der Poel non è riuscito il bis dopo la vittoria di Visegrad , con la frazione di Potenza vinta da Bouwman , ma questa sembra un'occasione perfetta per il corridore dell'Alpecin Fenix.

Ore 10:30, Giro LIVE, tappa 8: i favoriti

Sembra una tappa fatta apposta per Mathieu van der Poel che, dopo aver cercato di buttarsi nella fuga nella frazione di Potenza, si è poi 'riposato' una volta capito che non avrebbe più potuto battagliere. Invece, le sue qualità si sposano alla perfezione col circuito del Procida, considerando il percorso un po' da Classica che porterà i corridori a sprintare a Napoli. Avrà come avversari gente veloce come Girmay, Cort Nielsen, Vendrame e non solo ma VDP è VDP.

Ore 10:00, Giro d'Italia 2022, tappa 8: il percorso

Alla vigilia del Blockhaus, ci sarà una tappa molto nervosa che parte ed arriva a Napoli. Si partirà proprio dalla linea del traguardo (in senso inverso) e una volta entrati a Bacoli comincerà il circuito da ripetere in quattro occasioni con all'interno il Monte Procida (1,8 km al 6,8%) e lo strappetto al 14% che porta al Lago Lucrino. Una volta usciti dal circuito, ci sarà un altro dentello dopo Coroglio: 3,3 km al 4,7%. Dallo scollinamento, mancheranno due km e via dritti verso via Caracciolo dove è posto il traguardo. Tappa super adatta alle fughe.

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

