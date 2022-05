Premium Ciclismo Giro d'Italia | 12a tappa 11:40-17:35

È la tappa più facile del Giro d'Italia: 203 km da Santarcangelo di Romagna a Reggio Emilia, con soli 480 metri di dislivello. Ci sarà spazio per i velocisti puri, una delle ultime occasioni per gli sprinter alla Cavendish, che ha già vinto una tappa, e Caleb Ewan. Anche se non siamo convinti con Girmay e van der Poel non vogliano riprovarci dopo l'intenso duello di Jesi, che ha visto trionfare l'eritreo.

Ore 10:30, Giro LIVE, tappa 11: i favoriti

La tappa sarà un tavolo da biliardo e quindi spazio ai velocisti puri. Diremmo Mark Cavendish, a caccia della 161esima vittoria in carriera, ma sono da valutare le condizioni del britannico che anche nella frazione di Jesi si è staccato sulle prime salite. Il favorito numero 1 resta Arnaud Démare, autore già di due successi in questo Giro. Resta da non sottovalutare Gaviria che ha pedalato molto bene in questi primi 10 giorni. E Caleb Ewan? L'ultimo posto racimolato nella frazione di Jesi è poco rassicurante. Altra giornata no per l'australiano che è stato anche lasciato solo dalla sua squadra. Lui ha resistito solo per provarci nella tappa di Reggio Emilia.

Ore 10:00, Giro d'Italia 2022, tappa 11: il percorso

Non c'è stata la volata di gruppo a Jesi? Niente paura, i velocisti puri potranno rifarsi nella frazione di Reggio Emilia. Appena 480 metri di dislivello in una tappa tutta piatta. Si toccherà praticamente tutta la pianura emiliana fino a Reggio: traguardi volanti posti a Toscanella di Dozza e San Giovanni in Persiceto. Occhio però ai possibili ventagli azionati dai corridori in caso di vento.

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli.

