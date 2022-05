SEGUI LA DIRETTA

van der Poel ci proverà ancora. Attendiamo anche Covi, Albanese e altri italiani, mentre dovrebbe essere troppo presto per movimenti degli uomini di classifica. Dovrebbe. Dopo la volata di Reggio Emilia, vinta da Alberto Dainese , che ha finalmente sbloccato il conto dell'Italia, si riparte da Parma e ci si trasferirà verso Genova. 204 km, in quella che è la tappa più lunga di questa edizione del Giro d'Italia. E non sarà di certo la più facile visto i 2600 metri di dislivello che animeranno questa frazione. Nuova chance per le fughe e chissà seci proverà ancora.e altri italiani, mentre dovrebbe essere troppo presto per movimenti degli uomini di classifica. Dovrebbe.

Ore 10:30, Giro LIVE, tappa 12: i favoriti

Tre GPM, ma tutti di 3a categoria. È comunque una tappa da 2600 metri di dislivello e sembra un'occasione speciale per quelli che vogliono andare in fuga. Forse non alla Ciccone o alla Yates, visto che sono già usciti di classifica, ma diventa una nuova chance per corridori alla Schmid e alla van der Poel che ci hanno già provato negli ultimi giorni, ma senza successo. Questa può essere però la giornata ideale per Alessandro Covi che ama frazioni di questo tipo e che ha un conto in sospeso proprio con Schmid (la tappa di Montalcino dello scorso anno).

Ore 10:00, Giro d'Italia 2022, tappa 12: il percorso

Non è un tappone che deciderà la classifica generale, ma non è una frazione banale quella da Parma a Genova con più di 2500 metri di dislivello. Per tutta la prima parte di corsa, i corridori affronteranno una strada sempre all'insù fino al GPM di Passo del Bocco. Poi discesa che porta a Ferrada e si risale verso La Colletta. Al km 173,4 lo scollinamento, invece, sul Valico di Trensasco (4,3 km all'8%, con picco al 12%). Poi discesa e l'arrivo di Genova dopo il passaggio sul Ponte San Giorgio che sostituisce l'ormai famoso ponte Morandi, crollato parzialmente il 14 agosto 2018 provocando 43 vittime. Il nuovo Viadotto San Giorgio è stato inaugurato il 3 agosto 2020 realizzato da un disegno donato alla città di Genova dall'architetto Renzo Piano. Non sono mancate le polemiche, però, per questo passaggio, a partire dal presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi. Tornando alla tappa, questa sarà un'altra occasione per i fuggitivi che potranno sfruttare le salite iniziali per evadere dal gruppo e accumulare quel vantaggio di sicurezza per arrivare in fondo.

