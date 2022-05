Premium Ciclismo Giro d'Italia | 18a tappa 13:30-17:45

Dopo la due giorni di salite tra Lombardia e Trentino , si passa dal Veneto per l'ultima volata di gruppo di questo Giro 105. Démare va a caccia del poker, ma come avranno recuperato i velocisti? Questo sarà un fattore tra le ruote veloci del gruppo, quelle rimaste, con Cavendish, Dainese, Consonni e Gaviria che proveranno a insidiare il francese. Démare ha comunque fatto 3 su 5 in questo Giro e vuole chiudere in maniera definitiva la classifica a punti . Un giorno di riposo, forse, per gli uomini di classifica , in attesa del gran finale tra venerdì e sabato.

Calendario e Risultati

Ore 10:30, Giro d'Italia 2022, tappa 18: i favoriti

Tornano protagoniste le ruote veloci e, il favorito numero 1 resta lui, colui che ha vinto 3 volate su 5 fino a questo momento. Arnaud Démare ha tenuto duro fino ad adesso per fare poker e pareggiare così il conto del 2020 quando vinse 4 tappe anche al Giro di quell'anno. I rivali saranno i soliti. Da Gaviria che deve ancora sbloccarsi in questo Giro, a Cavendish che vuole dimostrare di poter essere vincente anche senza Morkov come ultimo uomo. E, soprattutto, abbiamo Alberto Dainese molto carico dopo la vittoria di Reggio Emilia.

Démare ****

Cavendish, Gaviria, Dainese ****

Bauhaus, van der Poel, Consonni ***

Cort Nielsen, Albanese, Oldani, Felline, Gabburo **

Ballerini, Theuns, Vendrame, Lawrence Naesen, Modolo, Cimolai, Zabel, Affini *

La fuga sogna, poi i watts di Démare: il meglio in 4'

Ore 10:00, Giro d'Italia 2022, tappa 18: il percorso

Ultima occasione per i velocisti. Si arriverà in volata a Treviso dopo aver scalato comunque le salite di Le Scale di Primolano (4a categoria), Valdobbiadene (traguardo volante) e Muro di Ca' del Poggio (4a categoria). Una volta passati il traguardo volante di Susegana, dritti verso la volata di Treviso. Occhio però ai possibili attacchi sul Muro di Ca' del Poggio. È vero che mancheranno 49,7 km al traguardo, ma se corridori come van der Poel avessero la gamba.

Altimetria tappa 18 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

