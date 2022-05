Commentiamo insieme ai nostri host, ospiti, e talent. Pronti a seguire i più grandi eventi sportivi insieme a noi su Twitch? Eurosport sbarca sulla piattaforma viola in corrispondenza con l'inizio del Giro d'Italia 2022: cliccando qui sotto nel link potete seguire LIVE la 20a tappa della Corsa Rosa, la Belluno-Marmolada (Passo Fedaia). L'ultima giornata con tanta salita dove poter far saltare il banco.

Per l'occasione, l'offerta di Eurosport - che prevede la DIRETTA integrale di tutte le tappe su Discovery + ed Eurosport Player (oltre ai LIVE su Eurosport 2, canale 2010 di Sky, e su DAZN) - si estende a Twitch, dove seguiremo tutte le tappe del Giro in "second screen": Pietro Pisaneschi e Michele Giovagnoli saranno LIVE dalle 14.30 tutti i giorni della Corsa Rosa, seguendo le tappe insieme agli utenti, interagendo con loro e rispondendo alle domande. Ci sarà spazio per commentare ciò che sta accadendo durante le tappe, grazie ai contributi video e agli articoli che arriveranno direttamente dalla redazione di Eurosport, giocare con i nostri host - partecipando a quiz e provando a fare insieme a loro il vostro personale pronostico - e soprattutto avrete la possibilità di interagire con i nostri commentatori.

Infatti sarà previsto un ampio spazio dedicato agli ospiti: Riccardo Magrini, Wladimir Belli, Moreno Moser, Ilenia Lazzaro - ovvero le voci del Giro d'Italia su Eurosport insieme a Luca Gregorio - Giulia Cicchiné - volto di Giro 360 (approfondimento post tappa che come al solito accompagnerà tutte le tappe del Giro) - oltre agli esperti di ciclismo della redazione di Eurosport.it faranno le loro incursioni durante le LIVE su Twitch per interagire con gli host e rispondere alle curiosità della chat.

La programmazione in TV e in Streaming del Giro

Tutte le tappe del Giro 2022 saranno trasmesse in DIRETTA su Eurosport 2 (Canale 210 di Sky e su DAZN), in DIRETTA INTEGRALE su Eurosport Player, Discovery+ (scopri l'offerta) e GCN con il commento di Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Moreno Moser e Wladimir Belli. L'evento sarà visibile anche in streaming, sin dall'inizio delle tappe, per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

