Juan Pedro López che è il leader della generale Altro giorno in maglia rosa perche è il leader della generale dalla tappa dell'Etna . Da allora si è difeso alla grande, basta vedere quanto combinato sul Blockhaus . Ma il corridore cresciuto nella Kometa di Contador , riuscirà a superare anche il week end? C'è da considerare che ha solo 12'' di vantaggio su Almeida e Carapaz che promettono battaglia. Ma López è tranquillo. Lui farà la sua corsa e darà anch'esso battaglia.

È stata dura

All’inizio della tappa siamo andati molto tranquilli, nonostante il grande caldo. Sulla salita hanno provato a controllare la fuga, ma abbiamo scollinato con quasi 7 minuti di ritardo e quindi in gruppo siamo dovuti andare a tutta. Non so che media abbiamo fatto nelle ultime due ore, ma siamo andati fortissimo, è stato faticoso

Tenere la maglia rosa?

Domani è un altro giorno, continuerò a godermi questa maglia e poi vediamo come va. Sicuramente qualcuno attaccherà e sarò pronto a dare il 100% per difenderla

