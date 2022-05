Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Lorenzo Fortunato: "Fedaia e Aprica tappe molto interessanti. La corsa la vince Joao Almeida"

GIRO D'ITALIA - Il portacolori della Eolo-Kometa ai microfoni di Eurosport: "Il Giro lo vince Joao Almeida: l'ho visto pedalare e sono sicuro che farà molto bene. Per me ci sono delle tappe molto interessanti: gli arrivi su Fedaia e Aprica mi si addicono in maniera particolare".

00:00:41, 3 ore fa