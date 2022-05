Tappa perfetta per la Trek Segafredo, che soffia il primato a van der Poel con una bellissima prestazione di Juan Pedro Lopez. Super promosso anche Lennard Kamna , che trova il successo in cima all'Etna e sale al secondo posto in classifica. Rein Taaramae conquista il gradino più basso del podio, mentre i big si limitano a controllare. Perde un pochettino Domenico Pozzovivo, grande risposta di Giulio Ciccone, giornata da dimenticare per Vincenzo Nibali: +4’16” dal leader.

