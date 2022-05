Sono giorni intensi col Giro d'Italia uomini , ma il 30 giugno ci sarà anche lo start del Giro d'Italia femminile che promette un'intensa battaglia per la classifica generale. Dallain giù. Ci sarà, però, ancheche, dopo un inverno fantastico, punterà a vincere il Giro d'Italia. Una stagione incredibile per la ciclista di Cremona che ha vinto prima l'Amstel Gold Race , poi anche la Freccia Vellone conquistando due prove su tre del. Questo è stato l'anno del definitivo salto di qualità e Marta Cavalli non vuole fermarsi qui.

Sono partita cinque anni fa cercando di accumulare esperienza e posso dire di aver fatto un bell’inverno e di essere arrivata con la consapevolezza che il livello c’era, ma al tempo stesso mi mancava la fiducia data dalla conferma di una vittoria. È stato un bel peso che mi sono tolta. Ho molti più riflettori addosso, le avversarie non mi lasciano tanto spazio. In generale è una vita impegnativa e difficile da gestire. Penso alla Liegi di aver perso energie, è solo questione di abitudine. Il mio allenatore è stato fondamentale, soprattutto nei momenti vicino alla gara. [Marta Cavalli a OA Sport]

Il Giro sarà improntato su una classifica generale, mentre al Tour si andrà a caccia di tappe. L’aria che respira all’interno del team è tranquilla, con la consapevolezza del livello che abbiamo raggiunto. Le vittorie sono motivo di stimolo e siamo all’altezza del nostro leader. Il livello si sta alzando, tutti sono contenti

Le Olimpiadi di Parigi? Un sogno. Già quella di Tokyo, è stata un’esperienza fantastica poter partecipare tra le quattro atlete italiane. L’obiettivo è partecipare anche alla prossima Olimpiad su strada. Il mio sogno è quello di confermare il mio livello, divertirmi e proseguire nel conseguire buoni risultati

