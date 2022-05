Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Mathieu Van der Poel è il supercombattivo: l'acclamazione dell'Arena di Verona per lui

GIRO D'ITALIA - Fughe, volate, impennate. Mathieu van der Poel ha fatto di tutto in questo Giro. Ha vinto una tappa, non è riuscito a fare il bis, ma ci ha provato quasi ogni giorni. Senza dimenticare l'aver indossato per tre giorni la maglia rosa. Questo è stato VDP il vero personaggio della Corsa Rosa di questa edizione. È stato poi premiato anche col premio di Supercombattivo.

00:00:45, un' ora fa