Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Mathieu van der Poel non ce la fa più: si stacca sull'ultima salita

GIRO D'ITALIA - Niente da fare per van der Poel che, dopo aver portato via la fuga con una azione decisa, non riesce però a concretizzarla. Sull'ultima salita, quella del GPM del Valico di Trensasco, è costretto ad alzare bandiera bianca sull'azione di Santiago Buitrago. Poco male per lui, davanti c'è il suo compagno di squadra Oldani...

00:01:18, un' ora fa