Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Mathieu van der Poel: "Non mi sono riposato granché, ma sono qui per vestire la maglia rosa"

GIRO D'ITALIA - Il fenomeno olandese della Alpecin-Fenix: "Dopo le classiche non mi sono riposato granché, ma sono al via del Giro d'Italia per vestire la maglia rosa. La prima tappa è molto interessante, ma se non dovesse andare bene ci sono tante altre opportunità per cogliere un successo".

00:01:04, un' ora fa