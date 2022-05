Mathieu van der Poel. Lo aspettavamo e lui non ha tradito le attese, con il neerlandese che ha vinto la Pogacar di . Lo aspettavamo e lui non ha tradito le attese, con il neerlandese che ha vinto la tappa di Visegrád conquistando subito la prima maglia rosa del Giro. Questa volta, rispetto al Tour dello scorso anno, è andato subito a bersaglio senza dover aspettare la seconda tappa. Come allora, però, per conservare la maglia dovrà fare una grande crono ( il percorso di Budapest ). Al Tour fu la crono di Laval e fu una prestazione super da parte di VDP: andò meglio di van Aert e Alaphilippe e, soprattutto, si difese dal tentativo didi strappargli la maglia . Riuscirà a fare lo stesso questa volta? Dumoulin, João Almeida e Pello Bilbao proveranno a sfilargliela.

Van der Poel in maglia rosa: riuscirà a tenerla? Perché sì

È vero che Pello Bilbao è a soli 6'', così come gli specialisti Almeida e Dumoulin sono a 14''. Ma è anche vero che stiamo parlando di una cronometro molto breve, solo 9,2 km. E non è una cronometro piatta dove si fa velocità e si va di rapporto. Lo strappetto nel finale, in realtà, può favorire proprio uno come van der Poel che si sentirà inoltre galvanizzato dall'aver conquistato la maglia rosa. C'è il serio rischio che faccia come l'anno scorso a Laval.

Van der Poel in difficoltà sul palco: tappo e champagne in faccia

Van der Poel in maglia rosa: riuscirà a tenerla? Perché no

Bisogna anche capire quando van der Poel abbia effettivamente speso per quell'intenso finale con Girmay, ieri, a Visegrád. Il suo vantaggio è comunque esiguo e, non dovesse essere al 100%, potrebbe anche piantarsi nel finale. In più, c'è da considerare il tipo di avversari. João Almeida ha pochi km a crono quest'anno per poter fare la differenza e cercherà quest'oggi di fare il meglio possibile per distanziare i proprio rivali per la classifica generale.

van der Poel non tradisce! Tappa e maglia, rivivi l'arrivo

