1,3 km, con picco all'8%. Se la van der Poel è comunque da cineteca, considerando che il corridore neerlandese non è per nulla abituato alle prove contro il tempo. Ci aveva stupito tutti, lo scorso anno, nella crono di Laval, quando respinse il tentativo di Pogacar di soffiargli la maglia gialla, e ci stupisce ancora adesso. Se Simon Yates non avesse avuto questa giornata di grazia, sarebbe stato proprio Mathieu van der Poel a conquistare anche la crono dopo aver vinto 11'53'' per completare i 9,2 km della cronometro di Budapest , compreso lo strappo finale di. Se la prestazione di Simon Yates è stata superlativa (11'50'' per il britannico), quella diè comunque da cineteca, considerando che il corridore neerlandese non è per nulla abituato alle prove contro il tempo. Ci aveva stupito tutti, lo scorso anno, nella crono di Laval, quando respinse il tentativo di Pogacar di soffiargli la maglia gialla, e ci stupisce ancora adesso. Se Simon Yates non avesse avuto questa giornata di grazia, sarebbe stato proprio Mathieu van der Poel a conquistare anche la crono dopo aver vinto la tappa iniziale di Visegrád

Ma andiamo un po' ad analizzare i dati della cronometro di van der Poel, dati presi dall'applicazione Strava e inseriti dallo stesso corridore neerlandese dopo la tappa del sabato. Van der Poel ha girato con una potenza media di 466 watts per tutta la crono, con un picco di 1020 watts. Ma, guardando l'evoluzione della sua crono, ha superato ben 4 volte la soglia dei 950 watts. Uno sforzo importante anche se, è giusto ricordarlo, era una crono piuttosto adatta a VDP. Lui viene dal ciclocross, con 'esercizi' che richiedono sempre sforzi importanti, con tanti picchi, per una breve durata. Questa crono si completava in quasi 12'...

46,2 km/h la velocità media per gli 11'53'' della sua crono, con picco del 66,5 km/h. 177bpm di frequenza cardiaca, con picco di 189bpm, e una frequenza di pedalata sempre superiore ai 100 colpi di pedale. Come per molti altri corridori, VDP si è anche 'tenuto', cercando di dare il massimo sullo strappo finale, là dove si poteva davvero fare la differenza. Come detto, la media di potenza è stata di poco inferiore ai 500 watts, prima di sprigionare tutta la potenza possibile sull'ultimo tratto in pavé. Nell'ultimo sforzo, durato 2'15'', ha espresso un wattaggio medio di 571 watts con un rapporto peso/potenza di 7,65 w/kg.

Numeri alla Ganna?

Numeri alla Ganna per l'appunto, quando nel segmento finale di ogni sua crono riesce a dare il meglio di sé, andando a guadagnare ancora e ancora. Giusto per fare un esempio, nella crono vinta da Palermo , Ganna riuscì a spingere un massimo di 760 watts, con media di 510 watts, negli ultimi 3 km della crono.

