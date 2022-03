Mathieu van der Poel strizza l’occhio al Giro d’Italia. , il fenomeno olandese non si vuole fermare. Dopo la primavera fiamminga, se tutto va bene, si concentrerà sulla corsa rosa, come confermato da lui stesso poco prima dell’esordio alla "Settimana Coppi e Bartali". Appena tornato dall’infortunio alla schiena , il fenomeno olandese non si vuole fermare. Dopo la primavera fiamminga, se tutto va bene, si concentrerà sulla corsa rosa, come confermato da lui stesso poco prima dell’esordio alla "Settimana Coppi e Bartali".

"Il Giro d’Italia è sicuramente un'opzione per me. La mia partecipazione non è ancora sicura al 100%, ma sogno l’accoppiata Giro-Tour. La prima settimana della corsa rosa è molto attraente, ci sono diverse tappe interessanti per conquistare la maglia rosa. Andarmene in anticipo? No, ho fatto presente alla squadra che non smonterò dopo dieci giorni. Ho intenzione di finire sia il Giro che il Tour quest'anno".

Ad

Milano - Sanremo Ma che rientro di van der Poel! Stoppa Roglic e Magrini si esalta 19/03/2022 A 18:02

Pogacar e van der Poel si complimentano con Mohoric: è sua la Sanremo

Milano - Sanremo van der Poel alla classicissima! L'olandese conferma la presenza 18/03/2022 A 11:55