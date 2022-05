Jai Hindley ce l'ha fatta. È stato il più forte in salita, ha Richard Carapaz che, oltre ad essere il campione olimpico, il Giro l'ha già vinto e ha fatto podio in tutti i Grandi Giri. Chapeau quindi al capitano della Bora Hansgrohe, e capitano lo è diventato durante questa tre-settimane, che diventa anche Cadel Evans fece 3° nel 2013. Applausi comunque per Vincenzo Nibali che ha conservato la 4a piazza in classifica nonostante una crono difficile, ma chapeau a Matteo Sobrero. Crono stella del campione nazionale italiano a cronometro che ha demolito anche degli assatanati Arensman e van der Poel. È il quinto successo italiano dopo Dainese, Oldani, Ciccone e Covi, che aveva Cala il sipario sul Giro 105! Non era molto quotato alla vigilia, era ancora in squadra con Kelderman come nel 2020, ma questa voltace l'ha fatta. È stato il più forte in salita, ha vinto la tappa del Blockhaus , e ha fatto bene i conti su quando e dove partire. Vedi l'ultima tappa del Passo Fedaia . E non era facile battere uno comeche, oltre ad essere il campione olimpico, il Giro l'ha già vinto e ha fatto podio in tutti i Grandi Giri. Chapeau quindi al capitano della Bora Hansgrohe, e capitano lo è diventato durante questa tre-settimane, che diventa anche il primo australiano a vincere la maglia rosa fece 3° nel 2013. Applausi comunque perche ha conservato la 4a piazza in classifica nonostante una crono difficile, ma chapeau a. Crono stella del campione nazionale italiano a cronometro che ha demolito anche degli assatanati. È il quinto successo italiano dopo Dainese, Oldani, Ciccone e Covi, che aveva vinto 24 ore fa alla Marmolada

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Jai Hindley 86h31'14'' 2. Richard Carapaz +1'18'' 3. Mikel Landa +3'24'' 4. Vincenzo Nibali +9'02'' 5. Pello Bilbao +9'14'' 6. Jan Hirt +9'28'' 7. Emanuel Buchmann +13'19'' 8. Domenico Pozzovivo +17'29'' 9. Hugh Carthy +17'54'' 10. Juan Pedro López +18'40'' 11. Alejandro Valverde +23'24'' 15. Lorenzo Fortunato +33'15''

Calendario e Risultati

Sobrero batte Arensman e van der Poel

Il primo tempo di riferimento è quello di Michael Hepburn che chiude i 17,4 km della crono in 23'48''590. C'è la pioggia a mischiare le carte, Edoardo Affini rischia di cadere e arriva dietro, e c'è quindi Cort Nielsen a piazzare il miglior tempo in 23'42''. Tempo migliorato poi da Schmid, ma arriva come un treno il campione nazionale italiano a cronometro. Matteo Sobrero fissa il nuovo miglior tempo in 22'24''54 alla media di 46,588 km/h. Chi lo può battere? Mathieu van der Poel, ma al GPM il neerlandese è dietro di 31'' rispetto a Sobrero. La forbice tra i due aumenta nella seconda parte della crono (+40'' il distacco) e Sobrero è sicuro di aver battuto almeno VDP. Ci prova Arensman, ma anche l'altro neerlandese capitola finendo 23'' dietro all'italiano della BikeExchange.

Niente bis per Mathieu van der Poel! Bella crono, ma è dietro a Sobrero

Hindley si difende da Carapaz, Nibali mantiene il 5° posto

Arrivano gli uomini di classifica e Juan Pedro López naufraga subito. Lo spagnolo paga più di 1' nei confronti di Hugh Carthy al GPM, con il britannico che gli soffierà il 9° posto. Nessun problema, però, per Juanpe per tenere la maglia bianca di miglior giovane (primo spagnolo a conquistarla nella storia del Giro). Poi interessante la sfida per il 4° posto con Hirt, Pello Bilbao e Nibali in lotta. Lo Squalo deve difendere 58'' dal basco, che gli aveva dato già 38'' al GPM. Nella seconda parte però Nibali limita i danni e riesce a conservare la sua piazza. Altissimo, come al solito, il tempo di Landa, mentre Carapaz ha provato a rosicchiare qualcosa ad Hindley che però si è difeso alla grande. Solo 7 i secondi guadagnati dall'ecuadoriano, con Hindley che vince così il Giro con 1'18'' sul secondo.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Matteo Sobrero 22'24'' 2. Thymen Arensman +23'' 3. Mathieu van der Poel +40'' 4. Bauke Mollema +1'08'' 5. Ben Tulett +1'12'' 6. Mauro Schmid +1'17'' 7. Magnus Cort Nielsen +1'18'' 8. Tobias Foss +1'19'' 9. Michael Hepburn +1'24'' 10. Richard Carapaz +1'24'' 15. Jai Hindley +1'31''

