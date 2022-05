Ultima occasione perper salutare con una vittoria. La Belluno-Marmola , infatti, è l'ultima tappa di montagna di questo Giro che vedrà la sua conclusione con la cronometro di Verona. Qui, dunque, si decide il Giro e chissà che Nibali possa sfruttare il marcamento tra Hindley, Carapaz e Landa per cercare un successo di tappa. Un successo che lovuole fortemente visto che questa è la sua ultima partecipazione alla Corsa Rosa . Poi Nibali confessa il perché non sia andato benissimo in questa terza settimana, dove ha perso un po' di terreno a causa di una febbre.

All’indomani dell’ultimo giorno di riposo mi è anche venuto un herpes, una forma di stress. Una febbre sorda e non ho potuto fare altro che cercare di limitare i danni. Al Santuario di Castelmonte sono andato meglio rispetto alle ultime due tappe di montagna? Si, ci sta, ma un Grande Giro è fatto di alti e bassi. Magari speravo un po’ di più, ma tutto sommato sono contento. [Vincenzo Nibali alla Gazzetta dello Sport]

Sulla Marmolada, Landa, Carapaz e Hindley dovranno provare a superarsi. Carapaz sembra stia così così, ma poi l’azione la piazza sempre. Un Grande Giro non lo vince sempre il più forte, ma quello a cui va bene tutto

