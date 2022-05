Etna, il primo arrivo in salita di questo Giro d'Italia, e le risposte sono arrivate. Nibali e Dumoulin non possono né vincere il Giro né puntare al podio, salvo imprevisti per quelli davanti, è andata ancora peggio a Miguel Ángel López che si è già ritirato Carapaz e Simon Yates (Juan Pedro López - compagno di squadra di Ciccone e Mollema - che perde la volata con Kämna, ma riesce a tenere a distanza Taaramäe per la conquista della maglia rosa. Intanto, nuovo scalpo per Kämna che, Ci attendevamo delle risposte dall', il primo arrivo in salita di questo Giro d'Italia, e le risposte sono arrivate.non possono né vincere il Giro né puntare al podio, salvo imprevisti per quelli davanti, è andata ancora peggio ache si è già ritirato a causa di un problema all'anca , reso insopportabile da una caduta. Resta quindi vivo il duello tra anche lui vittima di una caduta ), ma grande presenza anche dei Bahrain Victorious col trio Pello Bilbao-Landa-Buitrago che fa effettivamente paura. Kelderman, João Almeida e Bardet sono anche loro della partita perché, a conti fatti, era difficile che l'Etna provocasse già distacchi importanti in classifica generale . Da registrare, però, la giornataccia degli Astana che devono ora reinventarsi un Giro totalmente all'attacco con Vincenzo, quando avrà la gamba giusta ( appuntamento all'ultima settimana ). Bravi invece i fuggitivi a crederci. Occasione mancata per Vansevenant, alla fine a spuntarla è- compagno di squadra di Ciccone e Mollema - che perde la volata con, ma riesce a tenere a distanzaper la conquista della maglia rosa. Intanto, nuovo scalpo per Kämna che, dopo una vittoria al Tour nel 2020 , conquista anche una tappa al Giro d'Italia.

La nuova classifica generale

Ad

Corridore Tempo 1. Juan Pedro López 14h17'07'' 2. Lennard Kämna +39'' 3. Rein Taaramäe +58'' 4. Simon Yates +1'42'' 5. Mauri Vansevenant +1'47'' 6. Wilco Kelderman +1'55'' 7. Pello Bilbao +2'00'' 8. João Almeida +2'00'' 9. Richie Porte +2'04'' 10. Romain Bardet +2'06'' 11. Richard Carapaz +2'06'' 12. Mikel Landa +2'15'' 19. Giulio Ciccone +2'32'' 20. Domenico Pozzovivo +2'37''

Giro d'Italia Da Budapest a Verona: tutte le tappe del Giro 2022. La guida 01/05/2022 A 21:19

Calendario e Risultati

CHI VINCE IL GIRO 2022? Richard Carapaz Simon Yates Mikel Landa João Almeida Pello Bilbao Wilco Kelderman Romain Bardet Jai Hindley Alejandro Valverde Giulio Ciccone

14 in fuga: ci sono Oldani, Villella e Conti. Si ritira López

Partenza molto caotica, con De Gendt parte subito all'attacco inseguito da altri corridori. C'è però una caduta, tra i corridori coinvolti anche Miguel Ángel López, Fortunato e Simon Yates. Il britannico ha subìto una botta al ginocchio, ma va peggio al colombiano che è costretto al ritiro anche se su di lui pesava già un problema all'anca che lo aveva disturbato già prima ancora dalla partenza dall'Ungheria. Van der Poel prova a tenere bloccata la corsa, ma viene via una fuga di 14 corridori. All'attacco Valerio Conti (Astana), Kämna (Bora Hansgrohe), Villella e Rochas (Cofidis), Taaramäe (Intermarché-Wanty Gobert), Leemreize (Jumbo Visma), Moniquet (Lotto Soudal), Vansevenant (Quick Step Alpha Vinyl), Juan Pedro López (Trek Segafredo), Oldani (Alpecin Fenix), Camargo (Education EasyPost), Fetter (Eolo Kometa), Cataford (Israel Premier Tech) e Calmejane (AG2R Citroën).

Subito caduta! Tra i coinvolti anche Simon Yates

Lopez in difficoltà! Il colombiano all'ammiraglia poco prima del ritiro

Vince Kämna, López nuova maglia rosa

I fuggitivi cominciano la salita dell'Etna con più di 5 minuti di vantaggio e il primo a partire è Stefano Oldani che anticipa tutti. Dietro si forma un gruppetto di controattaccanti: Kämna, Taaramäe, Leemreize, Moniquet, Vansevenant e Juan Pedro López. Oldani guadagna anche più di un minuto sui rispettivi avversari, ma ai 12,2 km dall'arrivo ecco arrivare dalle retrovie Juan Pedro López. Oldani non tiene il passo e si stacca, mentre rientra anche Kämna. È sfida tra lo spagnolo e il tedesco, con Taaramäe alle loro spalle che cerca la maglia rosa. A vincere la tappa è Kämna che batte nella volata ristretta López, che stava per cadere, ma il corridore della Trek Segafredo riesce ad anticipare Taaramäe e a vestire la maglia rosa.

Kämna re dell'Etna! Battuto Juan Pedro Lopez, rivivi l'arrivo

Carapaz pimpante ma non stacca Yates. Nibali, Fortunato e Dumoulin ko

Una volta cominciata la salita, il gruppo capisce che non può più riprendere i fuggitivi. Carapaz mette comunque a tirare la sua squadra per cercare di fare male ai propri avversari. Van der Poel si era staccato ancor prima dell'approccio dell'Etna, ma la vera sorpresa è l'arrivederci di Dumoulin che ai -8,6 alza già bandiera bianca. Faranno così anche Nibali e Fortunato che ai -5 perdono contatto. Non tremano invece Simon Yates e Mikel Landa che restano attaccati, con diversi compagni di squadra. Carapaz proverà comunque uno scatto, ma non basta per rosicchiare qualche secondo agli avversari.

Carapaz in scioltezza: è il migliore nella volata dei big

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Lennard Kämna 4h32'11'' 2. Juan Pedro López st 3. Rein Taaramäe +34'' 4. Sylvain Moniquet +2'12'' 5. Mauri Vansevenant +2'12'' 6. Gijs Leemreize +2'31'' 7. Richard Carapaz +2'37'' 8. Romain Bardet +2'37'' 9. Pello Bilbao +2'37'' 10. João Almeida +2'37'' 11. Mikel Landa +2'37'' 12. Alejandro Valverde +2'37'' 13. Giulio Ciccone +2'37'' 22. Simon Yates +2'37'' 31. Vincenzo Nibali +4'52'' 32. Lorenzo Fortunato +4'52''

Rivivi la 4a tappa On Demand (contenuto premium)

Premium Ciclismo Giro d'Italia | 4a tappa 05:21:47 Replica

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Quanto vale vincere il Giro d'Italia? Il montepremi completo 29/04/2022 A 16:29