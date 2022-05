Vincenzo Nibali vuole riprovarci per lasciare un segno e trovare un successo in questo Giro d'Italia. Ma, Dopo aver attaccato a destra e sinistra nella tappa di Torino , vinta da Simon Yates,vuole riprovarci per lasciare un segno e trovare un successo in questo Giro d'Italia. Ma, nella tappa di Cogne , era molto difficile lanciare un attacco vista l'andatura di Ineos Grenadiers e Bora Hansgrohe. Nibali studia qualcosa, anche se rimanendo in classifica diventa tutto più difficile.

Sono arrivato a questo Giro in ritardo di condizione

Dopo la tappa di Torino stavo bene, ma la salita per arrivare qui a Cogne era molto veloce. Inoltre, avevamo il vento alle spalle, quindi in gruppo si stava bene. La Ineos e la Bora hanno impostato un bel ritmo, era inutile fare un attacco. Alla fine è stata una tappa strana. Mi sono accorto che rispetto alla prima settimana sto meglio. Purtroppo, la mia stagione è partita in ritardo a causa del covid ed evidentemente sono arrivato un po’ in ritardo di condizione alla partenza di questo Giro

Sono ancora in classifica...

Voglio provare a lasciare il segno. Però sono ancora in classifica e ieri Hindley non mi ha mai lasciato spazio. Per questo non è facile

Su Ciccone

Sono contento per lui. In questi giorni l’ho visto nervoso, se lo meritava

Tutti gli attacchi di Ciccone: ecco come ha costruito la vittoria

