Mathieu van der Poel è stato molto positivo. Ha vinto la Alpecin Fenix, è quello di far finire a van der Poel il Giro d'Italia anche se successivamente sarà Wielerflits, questa decisione ha portato le due parti a rinunciare alla stagione di Mountain Bike. VDP, infatti, ha saltato la stagione di ciclocross e non vuole esagerare con gli appuntamenti stagionali, dicendo così addio anche alla Mountain Bike. Almeno per quanto riguarda il 2022. L'avvio di Giro diè stato molto positivo. Ha vinto la tappa di Visegrad , indossando subito la maglia rosa, ha sfiorato il successo nella cronometro di Budapest e ha tenuto la leadership per un totale di tre giorni. L'obiettivo, in casa, è quello di far finire a van der Poel il Giro d'Italia anche se successivamente sarà impegnato al Tour de France . Questa è però la volontà del team belga che spera di chiudere, con più vittorie possibili, sia in Italia che in Francia e, perché no, portare van der Poel su un podio di un Grande Giro con la classifica a punti. Secondo quanto riportato dal portale, questa decisione ha portato le due parti a rinunciare alla stagione di. VDP, infatti, ha saltato la stagione di ciclocross e non vuole esagerare con gli appuntamenti stagionali, dicendo così addio anche alla Mountain Bike. Almeno per quanto riguarda il 2022.

Dalla prossima stagione, infatti, il corridore neerlandese riprenderà la stagione di Coppa del Mondo di MTB per cominciare a preparare col giusto approccio le Olimpiadi del 2024 di Parigi. Van der Poel ci vuole riprovare dopo la disfatta di Tokyo , quando cadde neanche completato il primo giro del circuito giapponese. Quindi, quest'anno, visti i tanti problemi alla schiena, VDP non esagererà. C'è tutto il tempo per ripartire nel 2023.

