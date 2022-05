Italia si sblocca. L'ultimo successo azzurro era stato quello di Filippo Ganna alla Alberto Dainese ha spezzato il digiuno. Una vittoria quasi a sorpresa. Un po' per come è maturata, ma da dove è saltato fuori? Gaviria stava già esultando... Un po' perché la stessa DSM aveva fatto un po' di confusione nelle gerarchie tra Bol e l'azzurro. Dainese si Ewan e Cavendish sono rimasti dietro. Intanto Carapaz rosicchia qualcosa Dopo tanto l'si sblocca. L'ultimo successo azzurro era stato quello dialla crono di Milano dell'anno scorso, maha spezzato il digiuno. Una vittoria quasi a sorpresa. Un po' per come è maturata,Gaviria stava già esultando... Un po' perché la stessa DSM aveva fatto un po' di confusione nelle gerarchie trae l'azzurro. Dainese si sblocca così nei Grandi Giri dopo averci provato l'anno scorso anche alla Vuelta. Male i 'grandi'. Démare e Gaviria si giocano il successo,sono rimasti dietro. Intantorosicchia qualcosa in classifica

Giro d'Italia Finalmente Italia! Alberto Dainese vince a Reggio Emilia 3 ORE FA

I tre promossi

Alberto Dainese

Finalmente Alberto Dainese, finalmente Italia. Che volata del corridore della DSM che è venuto da lontano per trovare una clamorosa rimonta sul traguardo di Reggio Emilia. Anche perché sembrava che Gaviria avesse già vinto. Bellissimo il successo del ragazzo di Albano Terme che centra anche la sua prima vittoria in un Grande Giro. L'Italia può finalmente esultare dopo 10 giorni di digiuno.

Sbuca Dainese a Reggio Emilia! Volata incredibile, rivivila

Questa volta la bottiglia è già aperta e Dainese può festeggiare in tranquillità

Richard Carapaz

faccia al vento. Richard Carapaz ha allungato e si è preso 3''. Nel finale di Oggi ha guadagnato 3''. Chiaro, non sono quei secondi che fanno la differenza, ma dà il segnale di essere presente. Lui e la squadra. È stata la Ineos Grenadiers, infatti, a muovere il gruppo con quelle azioniha allungato e si è preso 3''. Nel finale di Jesi aveva anche attaccato . L'idea è quella di fare la differenza a Cogne e qui sta facendo le prove generali.

Carapaz di cattiveria: primo al traguardo volante e 3 secondi di abbuono

Dries De Bondt

Nonostante i 203 km di pianura, non è stata una tappa anonima. Tagliani e Rastelli avevano provato la fuga, ma poi la Ineos Grenadiers ha chiuso tutto azionando i ventagli. Dopo il passaggio a Bologna, però, la corsa è stata comunque via con la fuga di Dries De Bondt. E non è stata tanto per fare. Sono dovuti andarlo a prendere, con la Groupama-FDJ che ha chiuso a 1,2 km dal traguardo. A momenti centrava il colpaccio, ci riproverà.

De Bondt ha venduto cara la pelle: ripreso solo all'ultimo km

I tre bocciati

Giacomo Nizzolo

Finalmente Italia! Perché alle spalle di Alberto Dainese si piazza anche Simone Consonni che fa 3° e ci aggiungiamo anche Modolo 8°. Di tanto in tanto troviamo delle bandierine italiane nelle prime posizioni. Non figura nella top 10, però, Giacomo Nizzolo. Il corridore brianzolo sembrava avere la gamba buona visto lo sprint al traguardo volante di Toscanella di Dozza, ma non ha funzionato nuovamente qualcosa nell'impostazione della volata. Le occasioni passano...

Cavendish c'è: vince lo sprint del traguardo volante su Nizzolo

Mark Cavendish

Morkov è un grave handicap. Mark Cavendish riuscirà a fare il bis in questo Giro? Dopo la vittoria di Balatonfüred si è un po' spento. Le salite affrontate negli ultimi giorni l'hanno smontato. Ballerini ha provato a pilotarlo nel finale con grande generosità ma, forse, sono partiti troppo presto. Certo che fare le volate senzaè un grave handicap.riuscirà a fare il bis in questo Giro?

Lotto Soudal

Caleb Ewan e la Lotto Soudal sono delle stessa squadra? Boh, ce lo chiediamo perché, tra ieri e oggi, l'australiano ha dovuto fare da sé. Nella tappa di Jesi è arrivato ultimo senza il sostegno dei compagni di squadra, a Reggio Emilia ci ha provato da solo prendendo la ruota di Démare. L'ha giusto aiutato De Gendt nel momento dei ventagli. Che succede? È chiaro che Ewan non è quello minaccioso dello scorso anno, anche per Mae lasono delle stessa squadra? Boh, ce lo chiediamo perché, tra ieri e oggi, l'australiano ha dovuto fare da sé. Nella tappa di Jesi è arrivato ultimo senza il sostegno dei compagni di squadra, a Reggio Emilia ci ha provato da solo prendendo la ruota di Démare. L'ha giusto aiutato De Gendt nel momento dei ventagli. Che succede? È chiaro che Ewan non è quello minaccioso dello scorso anno, anche per quella caduta della prima tappa , ma non sembra neanche esserci armonia in squadra.

Caleb Ewan ultima ruota del gruppo: pretattica o fatica anche oggi?

