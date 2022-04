Tappa di media montagna adatta alle fughe. Prima parte in costante ascesa fino a entrare in Liguria dal Passo del Bocco. Veloce discesa su Carasco per entrare in Val Fontanabuona che verrà percorsa verso est sempre in leggera ascesa fino a Ferriere dove inizia la salita della Colletta di Boasi. Discesa su Bargagli e Cavassolo e una volta entrati nel territorio di Genova si scala il breve, ma impegnativo, Valico di Trensasco. Giunti a Bolzaneto la corsa percorre un breve tratto di autostrada superando il Torrente Polcevera sul nuovo Ponte San Giorgio. Arrivo in centro in leggera ascesa in via 20 Settembre.

Dove e quando vedere la tappa Parma-Genova in tv e live streaming

Ad

La Parma-Genova sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 12:05 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Ciclismo Le pagelle delle Classiche: Mohoric-van der Poel show, Girmay da 10 IERI A 10:10

CHI VINCE IL GIRO D'ITALIA 2022? Richard Carapaz Miguel Ángel López João Almeida Simon Yates Mikel Landa Romain Bardet Wilco Kelderman Richie Porte Giulio Ciccone Hugh Carthy Tom Dumoulin Vincenzo Nibali

Che tappa sarà?

Tappa appenninica impegnativa. Da Parma si sale costantemente con pendenze molto dolci lungo la valle del Taro fino ai piedi del Passo del Bocco salita di bassa difficoltà che immette in Liguria. Lunga discesa impegnativa fino a Carasco dove si risale la val Fontanabuona. Si affrontano quindi due salite La Colletta di Boasi e il Valico di Trensasco. Si entra in Genova percorrendo l’autostrada e il nuovo Ponte di San Giorgio prima di entrare nell’abitato per gli ultimi chilometri. Dall’ingresso in autostrada si percorre il Ponte San Giorgio per uscire a Genova Ovest (da segnalare alcune gallerie) e imboccare la Sopraelevata Aldo Moro che porta fino ai 2 km dall’arrivo. Ultimi 2 km con una curva sola (all’ultimo km) tutti in leggerissima ascesa rettilinei ampi e ben pavimentati. Retta finale su asfalto pendenza circa 2%.

Altimetria tappa 12 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

Info utili

-Orario di partenza: 12:05;

-Orario d'arrivo: tra le 16.55 e le 17.28;

-Lunghezza: 204 km;

-Dislivello: 2600 metri;

Dall'Ungheria fino a Verona: ecco il percorso 2022

Giro d'Italia La startlist provvisoria: ci sono van der Poel, Nibali, Carapaz 21/04/2022 A 21:25