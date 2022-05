Mathieu van der Poel tenesse la maglia rosa anche dopo la crono di Budapest. Una Dopo la vittoria sullo strappo di Visegrad , non era certo chetenesse la maglia rosa anche dopo la crono di Budapest. Una crono di soli 9,2 km , ma c'erano in gioco lo sforzo del giorno prima e l'abilità di certi specialisti che sognavano di passare in testa alla generale (João Almeida, Dumoulin e Bilbao su tutti). Ora l'ultima tappa in Ungheria, e poi? Abbiamo provato ad analizzare le prossime tappe per capire quanti giorni 'restano' a VDP. Posto che, una volta che perderà la maglia, il corridore neerlandese ripartirà subito a caccia di un altro successo di tappa.

CHI VINCE IL GIRO D'ITALIA 2022? Richard Carapaz Miguel Ángel López João Almeida Simon Yates Mikel Landa Romain Bardet Wilco Kelderman Richie Porte Giulio Ciccone Hugh Carthy Tom Dumoulin Vincenzo Nibali

Van der Poel a Balatonfüred può anche tentare la volata

Ultima tappa in terra ungherese prima del trasferimento in Sicilia. Si arriva a Balatonfüred e, a meno di cataclismi naturali, dovrebbe esserci una volata di gruppo. Nulla che spaventi van der Poel che non può essere sorpassato da nessuno in classifica neanche per il gioco degli abbuoni. A meno che VDP non arrivi con distacco al traguardo.

L'Alpecin Fenix si giocherà la carta Mareczko, ma non è da escludere che sia lo stesso van der Poel a provare lo sprint per fare due su tre in questo avvio di Giro.

Probabilità di tenere la maglia: 99%

Van der Poel in difficoltà sul palco: tappo e champagne in faccia

Sull'Etna van der Poel perderà la maglia

Lunedì giorno di riposo, poi si riparte con due tappe in terra siciliana. La prima è quella dell'Etna, con i corridori che affronteranno il primo - vero - arrivo in salita di questa edizione del Giro. 22,8 km al 5,9% di pendenza media. Primi 10 km poco sopra il 6%, ma a metà salita si tocca il picco massimo del 14%, in un segmento di 3 km costantemente vicino al 9%.

Il prossimo martedì si sfideranno gli uomini di classifica, quelli che pensano alla vittoria del Giro. VDP potrebbe anche staccarsi ai piedi della salita e pensare alle frazioni successive per trovare altri successi di tappa.

Probabilità di tenere la maglia: 1%

van der Poel sfiora un altro successo, ma è 2°: rivivi la sua gara

