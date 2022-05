braccialetto blu alla partenza della Gazprom RusVelo, che sono rimasti senza squadra e senza possibilità di correre dopo la decisione dell'UCI di bannare tutte le squadre russe e bielorusse Marco Canola e Christian Scaroni che rappresentano la nutrita schiera degli atleti rimasti senza contratto (ci sono 7 corridori italiani). E per dare solidarietà a questo gruppo, anche i componenti del Giro hanno voluto segnalare la propria vicinanza con questo braccialetto blu. Avete visto dei corridori con un particolarealla partenza della Salò-Aprica ? No, non è il braccialetto dell'all-inclusive dell'albergo, ma un gesto di solidarietà che viene mostrata verso gli atleti della, che sono rimasti senza squadra e senza possibilità di correre dopo la decisione dell'UCI di bannare tutte le squadre russe e bielorusse in seguito al conflitto Russia-Ucraina . Proprio durante il giorno di riposo, si è tenuta una conferenza stampa con Bugno e Salvato dei Sindacati dei corridori, eche rappresentano la nutrita schiera degli atleti rimasti senza contratto (ci sono 7 corridori italiani). E per dare solidarietà a questo gruppo, anche i componenti del Giro hanno voluto segnalare la propria vicinanza con questo braccialetto blu.

Non tutti i corridori, in realtà, ma tra i tanti che indossano questo braccialetto c'è anche la maglia rosa di Richard Carapaz. Sul braccialetto c'è scritto “WHY?”, come a dire, perché questi corridori sono costretti a non correre per un anno o addirittura ritirarsi? Giusto per fare un esempio, a seguito della dissoluzione della Gazprom, hanno ufficialmente detto addio alla carriera da pro corridori come Ilnur Zakarin.

Ma l'UCI non ne vuole sapere. I corridori sono rimasti senza squadra? Affari loro, ne troveranno una per l'anno prossimo. Un esempio è proprio quello di Nicola Conci che ha firmato con l'Alpecin Fenix, ma potrà correre solo nel 2023. E perché? Perché, secondo l'UCI, se si aggiunge un corridore in più a squadra, vengono falsate le classifiche delle squadre che quest'anno “sono molto importanti” per il ranking.

