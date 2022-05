Importante accorgimento tecnologico adoperato dasulla sua bici durante la tappa dell'Etna, poi vinta da Kämna , ma che ha visto l'ecuadoriano essere uno dei più pimpanti in salita tra i big.Nessuna innovazione per Carapaz che è tornato a cavalcare la bici d'ordinanza, rispetto alla bici dorata che solitamente usa dall'agosto scorso. L'ex Movistar è il campione olimpico in carica, dopo il successo di Tokyo 2020 , e dalla Vuelta dello scorso anno è in sella ad una biciper ricordare la medaglia conquistata alle ultime Olimpiadi. Durante la tappa dell'Etna, però, il corridore del Team Ineos non ha usato la stessa bici...

Il perché è presto detto, il peso. Questa era la tappa dell'Etna, il primo arrivo con una salita di 1a categoria ad attendere i corridori di questo Giro 105. Salita di 22,8 km al 5,9%, con picco al 14%. Il rapporto peso/potenza era estremamente importante e Richard Carapaz ha deciso di “pesare meno” durante questa prima salita impegnativa. Con la bici d'ordinanza, il peso della sua bici era di 100 grammi inferiore rispetto a quella per 'segnalare' il suo status di campione olimpico. C'è da capire, ora, se Carapaz farà così ad ogni tappa con molto dislivello e adotterà, semplicemente, il casco dorato come ha fatto negli ultimi anni Greg Van Avermaet.

