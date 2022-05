sopravvivere nella frazione di Jesi che dovrebbe vedere un'altra fuga arrivare in porto. Nuova chance per i vari van der Poel, Girmay, Schimd, De Gendt, che vogliono portare a casa chi la prima vittoria in questo Giro, chi fare il bis. Finale molto nervoso e anche gli uomini di Altra tappa non banale, che arriva dopo il giorno di riposo . Occhio quindi anella frazione di Jesi che dovrebbe vedere un'altra fuga arrivare in porto. Nuova chance per i vari, Girmay, Schimd, De Gendt, che vogliono portare a casa chi la prima vittoria in questo Giro, chi fare il bis. Finale molto nervoso e anche gli uomini di classifica dovranno stare molto attendi a non cadere nelle trappole.

Premium Ciclismo Giro d'Italia | 10a tappa 12:10-17:35

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioni: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Il percorso

Dopo il Blockhaus, e il giorno di riposo, si riparte con una tappa non banale. La Pescara-Jesi sarà piatta come un biliardo fino al km 99,4, quando ci sarà il traguardo volante di Civitanova Marche che apre al doppio GPM di Crocette di Montecosaro e Recanati. Entrambi di quarta categoria, ma che potranno favorire qualche azione da lontano dei cacciatori di tappe. Da quel momento, infatti, ci saranno continui sali e scendi fino al traguardo di Jesi. Ci sarà un passaggio a Filottrano, dove è posto il secondo traguardo volante di giornata, per ricordare il compianto Michele Scarponi. E poi il GPM di Monsano, anche questo di quarta categoria, a 8,5 km dall'arrivo. Prima del rettilineo finale, c'è tempo per una discesa molto veloce e strada in leggera ascesa fino al traguardo (media del 2%).

Tutte le salite

-Al km 110,8 Crocette di Montecosaro (4a categoria): 4,9 km al 2,2%;

-Al km 116,1 Montelupone (no GPM): 1,8 km al 5,9%;

-Al km 126,3 Recanati (4a categoria): 3,4 km al 6,9%, con picco al 18%;

-Al km 153,6 Filottrano (no GPM): 1,6 km al 7,9%, con picco al 18%;

-Al km 163,4 Santa Maria Nuova (no GPM): 2,7 km al 4,2%;

-Al km 177,6 Mazzangrugno (no GPM): 1,9 km al 5,3%;

-Al km 187,5 Monsano (4a categoria): 4,2 km al 4,2%, con picco all'11%;

I favoriti

Tappa molto particolare. Si può arrivare in volata, ristretta, ma sarà molto difficile vedere degli sprinter puri al traguardo di Jesi. Più facile una fuga, come nella frazione di Napoli, e chissà che non partiranno ancora Mathieu van der Poel e Biniam Girmay che proprio a Napoli hanno mancato l'occasione giusta. Van der Poel cerca il bis dopo il successo di Visegrád, nella tappa inaugurale, Girmay cerca il primo guizzo in un Giro che l'ha visto comunque protagonista.

Giornata di 'riposo' per Cavendish che penserà solo ad arrivare al traguardo. Questa sembra più una tappa per Davide Ballerini, caso mai dovesse riuscire ad entrare nella giusta azione. In casa Quick Step farà un tentativo anche Mauro Schmid, un altro dei delusi della frazione di Napoli.

Oltre a Ballerini, lato Italia, vedremo attivi sicuramente Alessandro Covi, Vincenzo Albanese e Andrea Vendrame. Anche Vendrame e Albanese si sono visti in qualche fuga in questi giorni, ma non sono stati così tanto protagonisti. Aspettiamo da loro un colpo vincente, anche per sbloccare il contatore dell'Italia che è ancora a 0 per quanto riguarda i successi di tappa. Covi, invece, potrebbe avere finalmente la prima occasione. Almeida ne ha data una a Formolo a Potenza, una Ulissi a Napoli, toccherà a Covi a Jesi?

Girmay, van der Poel *****

Albanese, Schmid, Covi ****

Cort Nielsen, Vendrame, Ballerini ***

De Gendt, Formolo, Conti, Ulissi, Oldani, Felline **

Démare, Gaviria, Nizzolo, Consonni, Ewan, Gabburo, Almeida, Valter, Theuns *

Info utili

-Orario di partenza: 12.40;

-Orario d'arrivo: tra le 17.01 e le 17.27;

-Lunghezza: 196 km;

-Dislivello: 1760 metri;

