Tante salite impegnative con alcuni tratti particolarmente ripidi, che passeranno per Civitanova Alta, Recanati, Filottrano, Santa Maria Nuova per approdare a Monsano e finalmente a Jesi per lo sprint finale. La 10a tappa partirà da Pescara, attraverserà le Marche per arrivare a Jesi . Si tratta di una tappa mista, inizialmente pianeggiante che passerà lungo la costa fino a Civitanova Marche, per poi addentrarsi tra le colline marchigiane nella seconda parte.

Dove e quando vedere la tappa Pescara-Jesi in tv e live streaming

La Pescara-Jesi sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 12:40 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Che tappa sarà?

Tappa divisa in due parti ben distinte. La prima metà interamente pianeggiante lungo al statale adriatica dove le difficoltà sono costituite dagli ostacoli a traffico presenti negli abitati che si attraversano. La seconda parte invece on ha un attimo di respiro costellata di piccole e medie ascese e alcuni veri e propri muri. Cambia l’altimetria e cambiano le strade che si restringono, diventano molto più ripide e talvolta degrada un po’ il manto. Si scalano Civitanova Alta fino a Crosette di Montecosaro, Recanati, Filottrano, Santa Maria Nuova e Monsano. Da Monsano mancheranno solo 9 km all’arrivo. Discesa veloce su strada ampia fino all’abitato i Jesi a circa 1400 m dall’arrivo. Svolta a destra e ingresso nel rettilineo finale sempre a salire (media 2%). Linea di arrivo su rettilineo in asfalto.

Altimetria tappa 10 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

Info utili

-Orario di partenza: 12:40;

-Orario d'arrivo: tra le 17.01 e le 17.27;

-Lunghezza: 196 km;

-Dislivello: 1760 metri;

