Partenza con subito l’ormai noto Passo del Tonale, poi una lunga discesa che porterà la carovana ad attraversare l’Adige. Spazio all’inedito Passo del Vetriolo prima della salita del Menador con i suoi tornanti stretti e le gallerie tipiche delle strade intagliate nella roccia per ragioni belliche, dalla cui cima mancheranno 8 km all’arrivo. Scollinato Monterovere pochi chilometri ondulati portano all’arrivo. Dopo il GPM la strada scende poco per salire fino a 4 km dall’arrivo. Discesa veloce e ampia per gli ultimi 700 m tutti leggermente a salire. Linea di arrivo su asfalto.

Dove e quando vedere la tappa Ponte di Legno-Lavarone in tv e live streaming

La Ponte di Legno-Lavarone sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 12:40 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Che tappa sarà?

Tappa di montagna divisa in due parti. Partenza all’insù verso il Passo del Tonale seguita da un tratto di oltre 70 km sempre sostanzialmente in discesa attraverso le valli di Sole e di Non. Superato l’Adige si scala la salita di Palù di Giovo passando nella Valle di Mocheni per raggiungere Pergine Valsugana. Le due salite finali sono il Valico del Vetriolo lungo e pedalabile (7% medio circa) e la salita del Menador (Kaiserjägerstrasse) con tratti stretti, gallerie intagliate e pendenze sempre oltre il 10%. Scollinato Monterovere pochi chilometri ondulati portano all’arrivo. Dopo il GPM la strada scende poco per salire fino a 4 km dall’arrivo. Discesa veloce e ampia per gli ultimi 700 m tutti leggermente a salire. Linea di arrivo su asfalto.

Altimetria tappa 17 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

Info utili

-Orario di partenza: 12:40;

-Orario d'arrivo: tra le 16.56 e le 17.31;

-Lunghezza: 168 km;

-Dislivello: 3730 metri;

