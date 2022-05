tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Mark Cavendish 4h56'39'' 2. Arnaud Démare st 3. Fernando Gaviria st 4. Biniam Girmay st 5. Jakub Mareczko st 6. Edward Theuns st 7. Simone Consonni st 8. Caleb Ewan st 9. Alberto Dainese st 10. Phil Bauhaus st

3 in fuga: ancora Tagliani e Bais, più Rivi

Pronti, via e parte la fuga di giornata. Ancora protagonisti Filippo Tagliani e Mattia Bais, come nella tappa di Visegrad, ma c'è anche il terzo incomodo, con Samuele Rivi della Eolo Kometa anche lui all'attacco. Non c'è nessuno della Bardiani-CSF-Faizané che, quest'anno, ha deciso di adottare una tattica differente e di non andare più in fuga in queste tappe. Dietro tutte le squadre dei velocisti a tenere controllata la corsa, senza che i battistrada prendano più di 4' di margine. A 43 km dalla fine, Rivi prova la sgasata in solitaria: Bais lo segue, Tagliani deve alzare bandiera bianca.

Eenkhoorn nuovo leader della classifica scalatori

Rivi prova a staccare anche Mattia Bais, ma non riesce nel suo intento. Ed ecco che arriva il gruppo che neutralizza la fuga a 27,9 dal traguardo. Eenkhoorn scatta sul Tihany e batte Zabel nella volata per il GPM, prendendosi così la maglia azzurra di leader della classifica scalatori. Eenkhoorn tira dritto dopo il GPM, ma viene inglobato dal gruppo quando mancano 6,2 km al traguardo.

Cavendish hurrà: 160 in carriera

È tutto pronto per la volata e l'impressione è che la Israel Premier Tech sia già in inferiorità numerica. Troppi uomini hanno lavorato troppo presto, per non parlare di Zabel che è andato a fare la volata per il GPM. All'ultimo km esce precisa, invece, la Quick Step di Cavendish con Ballerini e Morkov che preparano il lavoro per il britannico. Cavendish parte anche presto, ma la gamba c'è e riesce ad evitare la rimonta di Démare e Gaviria. Sono 16 al Giro d'Italia, 53 nei Grandi Giri e 160 in carriera.

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

