Carapaz che Landa hanno piazzato i loro scatti, ma nessuno ha guadagnato qualcosa sui propri rivali, Hindley compreso. Anzi, tra ecuadoriano e australiano resta Dopo la tappa del Santuario di Castelmonte, vinta da Bouwman , nulla è ancora deciso. Siachehanno piazzato i loro scatti, ma nessuno ha guadagnato qualcosa sui propri rivali,compreso. Anzi, tra ecuadoriano e australiano resta lo stesso margine di 3'' in classifica . Tutto rinviato alla tappa regina della Marmolada , e lì si che ci sarà terreno fertile per piazzare un attacco. Di quelli decisivi...

Nel momento in cui si stavano controllando Carapaz e Hindley, ho provato ad allungare. Mi è mancata un po’ di forza. Non so se ho preso vantaggio perché mancavano le gambe o perché si stavano controllando. Poi il finale era troppo esplosivo per me, sono comunque contento per il risultato. Per ora nessuno si è dimostrato più debole degli altri. La prossima sarà una tappa dura, dopo 20 giorni di corsa. Io sono ancora ottimista

Bisogna godersi tutti i momenti in maglia rosa. Avere qui la mia famiglia è qualcosa di speciale. Loro hanno visto tutti i miei sforzi per arrivare fino a qui, e essere a due tappe dal vincere per la seconda volta il Giro d’Italia è importante. Avere la maglia rosa dà fiducia. Ma la prossima sarà decisiva. Pochi 3''? Se riuscissimo a guadagnare qualche secondo, sarebbe ottimo. Ma anche questi tre secondi mi andrebbero bene in vista della crono

È stata una tappa dura. La squadra ha fatto un grande lavoro con Pavel Sivakov, che è in formissima. La lotta per il Giro è emozionante, siamo tre corridori allo stesso livello. Vedremo come andrà, accetterò qualsiasi risultato

