Una tappa nelle Alpi occidentali, con salite molto lunghe, con partenza da Rivarolo Canavese e avvicinamento lungo la Dora Baltea per concludersi in Valle d’Aosta. In successione si scalano Pila fino a Les Fleurs, salita che ritrova il Giro dopo un’assenza di trent’anni, Verrogne e Cogne per terminare nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Oltre 46 km degli ultimi 80 sono tutti in salita.

Dove e quando vedere la tappa Rivarolo Canavese-Cogne in tv e live streaming

La Rivarolo Canavese-Cogne sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 12:25 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Che tappa sarà?

Tappone alpino valdostano. Prima parte tutta tra Canavese e valle della Dora Baltea fino alle porte di Aosta dove si concatenano tre lunghe salite Pila, Verrogne e l’ascesa finale a Cogne. Tutte tre sono oltre i 10 km su strade ampie e in buone condizioni intervallate da numerosi tornanti. Discese strutturalmente analoghe con tratti adatti a raggiungere velocità elevate. Salita finale di oltre 22 km con la prima parte impegnativa che poi si trasforma in un lunghissimo falsopiano fino all’arrivo. Ultimi 4 km dal centro dell’abitato dei Cogne (breve tratto in pavé) fino all’arrivo tutto attorno al 2.5% (breve tratto più impegnativo appena fuori Cogne). Rettilineo finale di 300 m interamente su asfalto.

Info utili

-Orario di partenza: 12:25;

-Orario d'arrivo: tra le 16.57 e le 17.31;

-Lunghezza: 177 km;

-Dislivello: 3960 metri;

