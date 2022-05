Altra tappa non banale, che arriva dopo il giorno di riposo . Occhio quindi a sopravvivere nella frazione di Jesi che dovrebbe vedere un'altra fuga arrivare in porto. Nuova chance per i vari van der Poel, Girmay, Schimd, De Gendt, che vogliono portare a casa chi la prima vittoria in questo Giro, chi fare il bis. Finale molto nervoso e anche gli uomini di classifica dovranno stare molto attendi a non cadere nelle trappole.

Dumoulin burlone: finge di lanciare la borraccia a Lopez

Ore 17.20, Giro 2022: GIRMAYYYYYY SU VAN DER POEL

VINCE GIRMAY!!!! L'eritreo batte van der Poel. È il secondo africano di sempre a vincere al Giro d'Italia. Che volata di Girmay!

Ore 17:15, Giro d'Italia 2022, tappa 10: -2km, che spettacolo con tutti big!

CONTROPIEDE DI CARAPAZ!!! Ma i big sono subito dietro all'ecuadoriano. Adesso ci prova Hugh Carthy che prende qualche metro di vantaggio. Covi va a riprendere Hugh Carthy. A questo punto Almeida può fare la volata. I big sono tutti lì a giocarsela.

Ore 17:10, Giro d'Italia 2022: -5km, ATTACCA VAN DER POEL!

SCATTA SIMON YATES!!! Rispondono Ciccone e Formolo. Arriva van der Poel. Sono in 4: Simon Yates, Formolo, Ciccone e van der Poel. VAN DER POEL ATTACCA IN DISCESA!!! Formolo stava per andarlo a riprendere, ma gli è caduta la radio.

Ore 17:05, Giro d'Italia: -7km, che situazione pazzesca

Adesso si mettono in testa gli Ineos. Narvaez, Sivakov e Carapaz. PARTE ALESSANDRO COVI!!! Covi prova ad andarsene. Pozzovivo prova ad andarlo a riprendere. DEMARE SI È STACCATO!!! Finito il GPM. Si sono fatti vedere davanti anche Nibali, Bardet e Simon Yates.

Ore 17:00, Giro LIVE: -10km, ci prova Foss

Démare e Gaviria sono ancora in gruppo e potrebbero dar fastidio a van der Poel e Girmay nel caso si arrivi in volata. Siamo ormai nei pressi del GPM. E van der Poel ha perso qualche posizione. PARTE FOSS!!! Il primo a partire è il corridore della Jumbo Visma.

Ore 16:50, Giro d'Italia: -18km, gruppo compatto

RIPRESO ORA DE MARCHI!!! Grande giornata comunque per il corridore italiano della Israel Premier Tech che finirà nella lista dei promossi e bocciati di oggi. Vi ricordo le nostre pagelle alle 20.00 sul sito di eurosport.it. Manca una salita. Monsano (4a categoria): 4,2 km al 4,2%, con picco all'11%.

Ore 16:45, Giro 2022, tappa 10: -22km, c'è solo De Marchi davanti

Ripresi i tre che erano evasi dal gruppo e l'Alpecin Fenix si è rimessa in testa. Mattia Bais e Lawrence Naesen ripresi adesso dal gruppo. Altri km portati a casa da Bais nella sua speciale classifica dei fuggitivi. 45'' di margine ancora per Alessandro De Marchi.

Ore 16:35, Giro d'Italia: -30km, attacchi davanti, De Marchi se ne va

ALLUNGHI!!! Partono Juul-Jensen, De Bondt e Peak. De Bondt è il compagno di squadra di van der Poel, Peak è il compagno di Girmay. Sono gli Education EasyPost di Magnus Cort Nielsen a cercare di riprendere i tre che sono appena evasi dal gruppo. Cort Nielsen è un altro dei papabili per la vittoria di oggi. E nel gruppo di testa, a questo punto, De Marchi saluta i compagni di fuga.

Ore 16:30, Giro 2022: -32km, finale infuocato in arrivo

Sempre l'Intermarché Wanty Gobert di Girmay a fare l'andatura. L'Alpecin Fenix si era fermata per attendere van der Poel. Mancano queste salite:

-Al km 163,4 Santa Maria Nuova (no GPM): 2,7 km al 4,2%;

-Al km 177,6 Mazzangrugno (no GPM): 1,9 km al 5,3%;

-Al km 187,5 Monsano (4a categoria): 4,2 km al 4,2%, con picco all'11%;

Ore 16:20, Giro d'Italia 2022: -39km, il passaggio a Filottrano

Siamo passati in mezzo a Filottrano. E, inevitabile, c'è il ricordo per Michele Scarponi. Mattia Bais primo al passaggio del traguardo volante. Anche questa volta non c'è stata volata. Ci arriva anche il gruppo al traguardo volante di Filottrano. 1'36'' il loro ritardo.

Scarponi c'è sempre: la festa a Filottrano al passaggio della corsa

Ore 16:10, Giro LIVE: -45km, rientra van der Poel

C'è De Bondt ad aspettare van der Poel, De Bondt che l'anno scorso vinse la classifica dei traguardi volanti al Giro. VAN DER POEL RIENTRA IN GRUPPO!!! 2'26'' il ritardo del gruppo rispetto a Naesen, De Marchi e Mattia Bais.

Problemi alla bici per van der Poel! Si ferma e riparte a fatica

Ore 16:00, Giro 2022: -54km, problemi per van der Poel

Per fortuna che la tappa di domani sarà tutta piatta. Perché se ci fosse stato un tappone di montagna, i corridori avrebbero avuto molti problemi. Problemi al cambio per Mathieu van der Poel. VAN DER POEL NON RIESCE A RIPARTIRE!!! Nuovo problema alla bici. Adesso riparte. Ma ha perso circa un minuto il corridore neerlandese.

Ore 15:45, Giro d'Italia tappa 10: -67km, velocisti KO

E qui si fa fatica. Naesen, De Marchi e Bais fanno davvero fatica. 2'51'' il loro margine. CAVENDISH SI STACCA ANCHE LUI!!! Il velocista della Quick-Step perde contatto sullo strappo di Recanati. Tappa estremamente dura: in gruppo rimangono veramente pochi velocisti puri. Questi i piazzamenti sul GPM di Recanati:

1. Alessandro De Marchi 3 punti;

2. Mattia Bais 2 punti;

3. Lawrence Naesen 1 punto

Ore 15:30, Giro 2022: -77km, Ewan si stacca, Carapaz a terra

EWAN GIÀ DIETRO!!! Il corridore australiano sta pedalando come ultima ruota del gruppo. Nessuno dei compagni lo aspetta. CADUTA PER CARAPAZ!!! Il capitano della Ineos-Grenadiers è finito nell'erba. Rientra in gruppo con l'aiuto dei compagni. Tra poco il secondo GPM di giornata: Recanati (4a categoria): 3,4 km al 6,9%, con picco al 18%.

La strada comincia a salire, Ewan si stacca subito

Ore 15:20, Giro d'Italia: -83km, davanti viaggiano forte

Dal gruppo si è sganciato Christopher Juul-Jensen della Bike Exchange. Ora il team australiano deve reinventarsi il suo Giro dopo la debacle di Simon Yates sul Blockhaus. Ma il britannico, comunque, non si è ritirato. Questo il piazzamento al GPM di Crocette di Montecosaro.

1. Alessandro De Marchi 3 punti;

2. Mattia Bais 2 punti;

3. Lawrence Naesen 1 punto

Ore 15:05, Giro 2022: -93km, molto bene Nizzolo al traguardo volante

Mattia Bais passa per primo al traguardo volante. Ma non c'è stata neanche volata. Aspettiamo invece l'arrivo del gruppo e lì sì che ci sarà volata per il 4° posto. NIZZOLO!!! Il corridore lombardo passa per 4° anticipando addirittura Démare e Girmay. Punti pesanti in ottica maglia ciclamino. Questi i piazzamenti:

1. Mattia Bais 12 punti;

2. Lawrence Naesen 8 punti;

3. Alessandro De Marchi 6 punti;

4. Giacomo Nizzolo 5 punti;

5. Arnaud Démare 4 punti;

6. Biniam Girmay 3 punti;

7. Thomas De Gendt 2 punti;

8. Fernando Gaviria 1 punto;

Nizzolo anticipa tutti a Civitanova Marche: Démare e Girmay dietro

Ore 14:45, Giro LIVE: -100km, ultima parte della tappa

Ricordiamo il menù di giornata.

-Al km 110,8 Crocette di Montecosaro (4a categoria): 4,9 km al 2,2%;

-Al km 116,1 Montelupone (no GPM): 1,8 km al 5,9%;

-Al km 126,3 Recanati (4a categoria): 3,4 km al 6,9%, con picco al 18%;

-Al km 153,6 Filottrano (no GPM): 1,6 km al 7,9%, con picco al 18%;

-Al km 163,4 Santa Maria Nuova (no GPM): 2,7 km al 4,2%;

-Al km 177,6 Mazzangrugno (no GPM): 1,9 km al 5,3%;

-Al km 187,5 Monsano (4a categoria): 4,2 km al 4,2%, con picco all'11%;

Ore 14:30, Giro d'Italia 2022: -115km, tra poco lo sprint intermedio

Siamo a pochi chilometri dal traguardo volante di Civitanova Marche. Li ci saranno a disposizione i punti per la maglia ciclamino e sicuramente ci sarà bagarre per il quarto posto. Biniam Girmay andrà a spintare in primis, ma ci sono anche Arnaud Demare, Mark Cavendish e Mathieu van der Poel nel primo gruppo.

Ewan risorge, ma Démare lo batte. Gaviria si infuria: il meglio in 5'

Ore 14:15, Giro 2022: -125km, occhio al vento!

Alpecin Fenix e Intermarché-Wanty Gobert a fare l'andatura in gruppo. Sono le squadre di van der Poel e Girmay. E occhio anche al vento quest'oggi. Ritardo del gruppo ora di 5'11''. Si è un po' stabilizzato da quando le squadre di VDP e Girmay si sono messe in testa al gruppo. Non lavorano, per ora, la Quick Step di Cavendish e la Lotto Soudal di Caleb Ewan. Sarà infatti molto dura per loro arrivare allo sprint oggi.

Ore 14:00, Giro d'Italia 2022: -135km, fuga con sei minuti

Perde qualcosina la fuga composta da Alessandro De Marchi, Mattia Bais e Lawrence Naesen. I tre al comando scendono, per modo di dire, a 5’55” di vantaggio. Ricordiamo ancora una volta che questa tappa è perfettamente divisa in due: i primi 100km tutti pianeggianti e gli ultimi 95 molto vallonati.

Nizzolo: "Profilo non impossibile per velocisti, ma difficile controllare la corsa"

Ore 13:35, Giro tappa 10: -154km, situazione invariata

Continua imperterrita la decima tappa del Giro d’Italia 2022. Davanti a tutti rimangono Alessandro De Marchi della Israel, Mattia Bais dell’Androni-Giocattoli e Lawrance Naesen dell’AG2R. Il gruppo lascia tanto spazio: +6’10”. Probabilmente ai -95km partirà la vera e propria bagarre.

Ore 13:15, Giro 2022: -169km, la fuga comanda la tappa

5'00" di vantaggio per Naesen, Bais e De Marchi. Nessuno spaventa il gruppo. Quello messo meglio in classifica generale è Alessandro De Marchi che questa mattina contava un ritardo di 1h07'34'' da Juan Pedro Lopez. Mattia Bais è il leader della classifica dei fuggitivi. Ricordiamo, visto che ci siamo, che per fare km nella classifica della fuga, l'azione deve essere superiore ai 5 km e che in fuga non ci debbano essere più di 10 km.

Fuga a tre: Mattia Bais, Naesen, De Marchi se ne vanno

Ore 13:00, Giro d'Italia: -185km, fuga di tre

Dopo qualche scaramuccia iniziale, riesce ad andare via la fuga. In testa tre uomini: Mattia Bais della Drone-Hopper Androni Giocattoli, Lawrence Naesen dell’AG2R Citroen e Alessandro De Marchi della Israel Premier Tech. Per loro un vantaggio di 13” sul gruppo maglia rosa.

Ore 10:30, Giro LIVE, tappa 10: i favoriti

Tappa molto particolare. Si può arrivare in volata, ristretta, ma sarà molto difficile vedere degli sprinter puri al traguardo di Jesi. Più facile una fuga, come nella frazione di Napoli, e chissà che non partiranno ancora Mathieu van der Poel e Biniam Girmay che proprio a Napoli hanno mancato l'occasione giusta. Van der Poel cerca il bis dopo il successo di Visegrád, nella tappa inaugurale, Girmay cerca il primo guizzo in un Giro che l'ha visto comunque protagonista. Giornata di 'riposo' per Cavendish che penserà solo ad arrivare al traguardo. Questa sembra più una tappa per Davide Ballerini, caso mai dovesse riuscire ad entrare nella giusta azione. In casa Quick Step farà un tentativo anche Mauro Schmid, un altro dei delusi della frazione di Napoli.

Lo sprint intermedio non interessa a van der Poel, vince facile Girmay

Ore 10:00, Giro d'Italia 2022, tappa 10: il percorso

Dopo il Blockhaus, e il giorno di riposo, si riparte con una tappa non banale. La Pescara-Jesi sarà piatta come un biliardo fino al km 99,4, quando ci sarà il traguardo volante di Civitanova Marche che apre al doppio GPM di Crocette di Montecosaro e Recanati. Entrambi di quarta categoria, ma che potranno favorire qualche azione da lontano dei cacciatori di tappe. Da quel momento, infatti, ci saranno continui sali e scendi fino al traguardo di Jesi. Ci sarà un passaggio a Filottrano, dove è posto il secondo traguardo volante di giornata, per ricordare il compianto Michele Scarponi. E poi il GPM di Monsano, anche questo di quarta categoria, a 8,5 km dall'arrivo. Prima del rettilineo finale, c'è tempo per una discesa molto veloce e strada in leggera ascesa fino al traguardo (media del 2%).

Fuga vincente, van der Poel e Girmay beffati, gioia De Gendt: gli highlights

