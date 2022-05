Premium Ciclismo Giro d'Italia | 6a tappa 05:56:41 Replica

Palmi-Scalea che vedrà ancora protagoniste le ruote veloci. Occhio però al Dopo la volata di Messina , si risale il continente e i corridori sono pronti per la sesta frazione, lache vedrà ancora protagoniste le ruote veloci. Occhio però al percorso : sarà una tappa molto nervosa tra il GPM dopo 34,5 km, e i vari dentelli tra Paola e Diamante. Le squadre degli sprinter faranno bene i loro conti? Speriamo in un successo italiano, considerando che alla casella vittorie - per gli azzurri - c'è ancora lo 0. È dal 2019 che non nessun italiano non vinceva neanche una delle prime 5 tappe del Giro d'Italia.

Nibali: "Mi ritiro a fine anno, volevo dirlo nella mia Messina"

Ore 18:00, Giro 2022: DEMAREEEEEEEEE

Guarnieri pronto a lanciare Démare che cerca il bis a Scalea. TESTA A TESTA TRA EWAN E DEMARE!!! Si deciderà al fotofinish però. Nessuno esulta. Siamo ancora in attesa di capire chi ha vinto questa volata. Sembra l'Amstel Gold Race. HA VINTO DEMARE!!! Il francese ha concesso il bis, decisivo Guarnieri.

Ore 17:55, Giro d'Italia: -4km, treni pronti

4 km all'arrivo. C'è anche il trenino dell'Education EasyPost di Magnus Cort Nielsen. Dopo una rotonda, è tutto da rifare perché molti treni hanno perso posizioni. E viene fuori adesso il trenino dell'Intermarché-Wanty Gobert di Girmay che vuole la prima vittoria in questo Giro.

Ore 17:50, Giro LIVE, tappa 6: -5km, oramai ci siamo

Ormai ci siamo!!! I treni di Lotto Soudal e Quick Step sono attaccati. Da una parte Caleb Ewan e dall'altra Cavendish.E al loro fianco c'è anche il treno dell'UAE Emirates di Gaviria. Quello di Démare, invece, è dall'altra parte della carreggiata.

Ore 17:45, Giro 2022: -9km, tensione in gruppo

van der Poel resta in fondo al gruppo. Il corridore neerlandese non dovrebbe far la volata. Potrebbe farla Krieger per l'Alpecin Fenix. Ci saranno altre tappe "alla van der Poel". Tipo la tappa di domani di Potenza. Velocità altissima.

Ore 17:40, Giro d'Italia: -16km, foratura per Almeida

Adesso si sono messi in testa gli uomini della Quick Step per aumentare l'andatura. Adesso sì che c'è una buona media. Qui si va a 55 km/h. Era rimasto attardato Almeida per un problema meccanico, ma il corridore portoghese è riuscito a rientrare in gruppo con l'aiuto di Ulissi.

Ore 17:25, Giro 2022: -23km, ripreso Diego Rosa

RIPRESO DIEGO ROSA!!! Situazione di gruppo compatto. Davanti c'è tutta la Lotto Soudal di Caleb Ewan a tirare il gruppo. Siamo a 4h30' di corsa. Media di corsa a 36 km/h. Intanto ultimi 10 km per il Giro di Ungheria che potrete seguire su Discovery+. Così come potete seguire tutte le tappe in DIRETTA INTEGRALE del Giro d'Italia, a partire dal km 0, su Discovery+.

Ore 17:15, Giro d'Italia: -30km, Diego Rosa ha solo 40" di vantaggio

Restano solo 40'' di vantaggio per Diego Rosa che verrà presto ripreso dal gruppo. Abbiamo superato le 4 ore di corsa e siamo fuori dalla tabella di marcia. Oggi i corridori se la sono presa comoda. Nel gruppo stanno tirando Lotto-Soudal e Groupama-FDJ.

Ore 17:05, Giro, tappa 6: -40km, sprint intermedio

Diego Rosa primo al traguardo volante. Questo non dà punti per la classifica a punti, ma solo punti per la classifica dei traguardo volante. E, ovviamente, gli abbuoni: 3'' per Rosa. Tagliani 2° e si prende i 2'', Kamna 3° e si prende 1''. Kamna che questa mattina aveva 39'' di ritardo da Juan Pedro Lopez e quindi col secondo di abbuono va a +38''. Che ci voglia provare domani per prendersi la maglia rosa a Potenza?

Ore 16:55, Giro d'Italia: -45km, Diego Rosa perde vigore

Questa sarà la terza occasione per i velocisti in questo Giro. Domani arrivo a Potenza, ma non sarà per i velocisti puri. Potrebbe esserci una nuova occasione sabato con la tappa di Napoli, ma occhio al circuito col Monte Procida. Sembra più una frazione per fuggitivi. Dipende da come la gestiranno i team. L'azione di Diego Rosa diventa sempre più faticosa. Siamo in prossimità del secondo traguardo volante di giornata: gli rimane 1'32'' di margine sul gruppo maglia rosa.

Ore 16.45, Giro 2022: -52km, tira la Lotto-Soudal

Situazione stabile in corsa, con Diego Rosa che conserva 3'03'' di vantaggio sul gruppo. Ripassiamo la classifica generale.

1. Juan Pedro Lopez 18h21'03'';

2. Lennard Kamna +39'';

3. Rein Taaramae +58'';

4. Simon Yates +1'42'';

5. Mauri Vansevenant +1'47'';

6. Wilco Kelderman +1'55'';

7. Joao Almeida +1'58'';

8 Pello Bilbao +2'00'';

9. Richie Porte +2'04'';

10. Romain Bardet +2'06'';

11. Richard Carapaz +2'06'';

12. Mikel Landa +2'15'';

13. Thymen Arensman +2'15'';

14. Jai Hindley +2'16'';

15. Santiago Buitrago +2'18'';

16. Hugh Carthy +2'20'';

17. Alejandro Valverde +2'23'';

18. Lucas Hamilton +2'27'';

19. Giulio Ciccone +2'32'';

20. Domenico Pozzovivo +2'37'';

Ore 16:30, Giro LIVE: -60km, situazione che non cambia

Importante notizia che arriva dalle dichiarazioni di Cees Bol. Il corridore neerlandese sarà lui oggi il velocista della DSM con Alberto Dainese ultimo uomo. In questi ultimi giorni è stato il contrario, con l'italiano che ci ha provato ma senza successo. Dainese che ha fatto 9° nella volata di Balatonfüred e 7° nella volata di Messina. Sempre Thomas De Gent a fare l'andatura davanti al gruppo. Diego Rosa mantiene un vantaggio di 3'30".

Ore 16:15, Giro 2022: -73km, Diego Rosa mantiene un bel vantaggio

Diego Rosa resta con 3'56'' di vantaggio quando mancano poco meno di 80 km a Scalea. A questo punto, con un solo corridore in fuga, il traguardo volante di Guardia Piemontese Marina diventa importante anche per gli uomini di classifica. Parliamo di 2'' e 1'' di abbuono, ma ieri sono andati a sprintare Almeida e Bardet per esempio.

Ore 16:00, Giro d'Italia: -80km, che rischio per Gaviria

Fernando Gaviria continua a pedalare in fondo al gruppo. Non vuole stare nelle prime posizioni il corridore colombiano. Fernando Gaviria che ha collezionato 5 vittorie di tappa in carriera al Giro d'Italia. L'ultima nel 2019 a Orbetello. Gaviria che ha vinto anche 2 tappe al Tour de France, ma non fa parte del club di chi ha vinto in tutti i Grandi Giri. Alla Vuelta, infatti, il corridore colombiano non ha mai vinto.

Ore 15:45, Giro 2022: c'è corsa anche in Ungheria

Ricordiamo che c'è in corso anche il Giro di Ungheria che è partito ieri, col successo di Kooij che ha battuto Elia Viviani allo sprint. Oggi nuova chance per le ruote veloci. Giro di Ungheria che è visibile in DIRETTA su Discovery+ con il commento di Fabio Panchetti e Wladimir Belli.

Ore 15:30, Giro d'Italia, tappa 6: -95km al traguardo

95 km al traguardo. 3'55'' per Diego Rosa che continua la sua azione in solitaria. Il gruppo della maglia rosa Juanpe Lopez controlla, media molto bassa quest'oggi. Siamo di poco sopra ai 38 km/h. Ai -44.5 chilometri ci sarà il traguardo volante di Guardia Piemontese Marina.

Ore 15:15, Giro 2022: -105km, il gruppo rosicchia qualche secondo

Adesso che è tutta pianura, il vantaggio di Diego Rosa è calato. 3'23'' per il corridore della Eolo Kometa che è inseguito da Lotto Soudal e Groupama-FDJ. Nelle prime posizioni c'è anche un uomo della Quick Step per tenere controllata la corsa. I favoriti di oggi:

Mathieu VAN DER POEL (Alpecin Fenix),

Phil BAUHAUS (Bahrain Victorious),

Simone CONSONNI (Cofidis),

Vincenzo ALBANESE (Eolo Kometa),

Arnaud DEMARE (Groupama-FDJ),

Giacomo NIZZOLO (Israel Premier Tech),

Biniam GIRMAY (Intermarché-Wanty Gobert),

Caleb EWAN (Lotto Souda),

Mark CAVENDISH (Quick Step Alpha Vinyl),

Edward THEUNS (Trek Segafredo),

Fernando GAVIRIA (UAE Emirates),

Andrea VENDRAME (AG2R)

Ore 15:00, Giro d'Italia: -110km, situazione invariata

Arrivano anche gli FDJ-Groupama a supporto dei Lotto Soudal in testa al gruppo. Segno, ovviamente, che Arnaud Démare cerca il bis dopo il successo di Messina. Davanti è di 4'32'' il vantaggio per Diego Rosa in questa fase della corsa. Qua sotto invece la volata vinta ieri da Arnaud Demare.

Ore 14:35, Giro 2022: -126km, Rosa da solo al comando

Situazione ancora molto tranquilla in gruppo. Diego Rosa della Eolo-Kometa continua la sua marcia solitaria con 4’10” di vantaggio sul gruppo maglia rosa. Ci stiamo avvicinando agli ultimi 100km di questa sesta tappa da Palmi fino a Scalea.

Ore 14:20, Giro d'Italia: -138km, risucchiato il tentativo dell'Androni

Ricordiamo che da Messina è Démare la nuova maglia ciclamino del Giro proprio grazie ai punti della vittoria nell'ultima tappa siciliana. Girmay resta lì a ruota, dimostrando di tenere alla classifica a punti. Mentre van der Poel non sembra più molto interessato. Nel mentre, in corsa è stato risucchiato il tentativo dei tre ragazzi dell'Androni. Diego Rosa rimane in avanascoperta con 3'45" sul gruppo maglia rosa.

Questa la nuova classifica a punti:

1. Arnaud Démare 97 punti;

2. Biniam Girmay 76 punti;

3. Fernando Gaviria 67 punti;

4. Mathieu van der Poel 62 punti;

5. Mark Cavnedish 53 punti;

6. Filippo Tagliani 44 punti;

7. Giacomo Nizzolo 40 punti;

8. Pello Bilbao 27 punti;

9. Lennard Kamna 22 punti;

10. Magnus Cort Nielsen 21 punti;

Ore 14:10, Giro 2022: -146km, tre Androni in fuga

Diego Rosa vince anche il traguardo volante di Vibo Valentia. Sono comunque soldi che porta in squadra in favore della Eolo Kometa. Intanto è partito un drappello di tre uomini. Tutti della Drone Hopper-Androni Giocattoli: Simone Ravanelli, Eduardo Sepulveda e Filippo Tagliani. 3'53'' il loro ritardo da Diego Rosa quando siamo nella ripida discesa. Nel gruppo maglia rosa Girmay ha battuto Démare nella volata per il 5° posto al traguardo volante.

Questi i piazzamenti al traguardo volante:

1. Diego Rosa 12 punti;

2. Filippo Tagliani 8 punti;

3. Eduardo Sepulveda 6 punti;

4. Simone Ravanelli 5 punti;

5. Biniam Girmay 4 punti;

6. Arnaud Démare 3 punti;

7. Michael Morkov 2 punti;

8. Giacomo Nizzolo 1 punto;

Ore 14:00, Giro d'Italia 2022:-153km, Rosa primo al GPM

Passaggio al GPM di Aeroporto L. Razza. Diego Rosa ovviamente transita per primo e si prende i tre punti, Lennard Kamna “protegge” la maglia azzurra con altri due punti e Thomas De Gendt, che sta tirando per la Lotto-Soudal di Caleb Ewan, si prende un punticino. Situazione invariata ai piani alti della maglia azzurra: il tedesco della Bora-Hansgrohe continua a dominare.

Ore 13:45, Giro 2022: -160km, sale il vantaggio di Rosa

Sale a 4'00'' il vantaggio di Diego Rosa nei confronti del gruppo. Eolo Kometa che si deve un po' reinventare dopo la debacle nelle prime tappe di Lorenzo Fortunato. Che Diego Rosa punti alla classifica scalatori? Intanto il portacolori della formazione bianco-azzurra sta scalando il GPM di Aeroporto Razzadi Vibo Valentia: 3,8 km al 4,2%, picco al 9%.

Ore 13:40, Giro LIVE: -164km, Diego Rosa in avanscoperta

Dopo più di 20 chilometri molto tranquilli, ecco la prima fuga di giornata. Il protagonista è Diego Rosa, classe 1989 della Eolo-Kometa con un passato anche nel Team Sky. Per lui subito un vantaggio molto cospicuo: +2’20”. Il gruppo lascia fare. Il nativo di Corneliano d’Alba è staccato di oltre dieci minuti dalla maglia rosa di Lopez.

Ore 13:30, Giro d'Italia 2022: -168km

Per ora gruppo compatto, non ci sono stati attacchi. Neanche dei soliti due Filippo Tagliani e Mattia Bais. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme. Clicca qui

Ore 13:15, Giro 2022: -177km

I ciclisti stanno andando veramente piano: sono in ritardo rispetto alla crono tabella più lenta. La calma è piatta. Facciamo un salto indietro alla tappa di ieri: cosa è successo dopo l’arrivo? Vincenzo Nibali ha confermato le indiscrezioni: a fine stagione si ritirerà. Qual è stato il commento di Mauro Vegni? Nibali è un corridore assoluto, dal 2010 è stato il personaggio del ciclismo”. Possiamo dargli torto? Assolutamente no.

Ore 13:00, Giro d'Italia: -186km

Ve lo avevamo annunciato: oggi la tappa sarà molto tranquilla. In gruppo i ragazzi stanno ridendo e scherzando: relax totale. Prendiamoci qualche minuto per tornare a ieri pomeriggio e goderci il successo di Arnaud Demare: il francese ha interrotto un digiuno lungo 153 giorni.

Ore 12:50, Giro 2022: i primi chilometri

I ciclisti hanno superato i chilometri di trasferimento e hanno iniziato a percorrere i 192km che separano Palmi da Scalea. Oggi è la terza occasione per i velocisti in questo Giro dopo le vittorie di Cavendish a Balatonfüred e di Démare ieri a Messina. Chi sarà il terzo velocista a festeggiare in questa edizione? O ci sarà il bis di uno tra Cavendish e Démare?

Ore 12:35, Giro d'Italia: inizia la tappa

Inizia ufficialmente da Palmi la sesta tappa del Giro d’Italia 2022. Oggi non ci aspettiamo grandi mosse: il percorso è interamente dedicato ai velocisti con un solo GPM di quarta categoria. La maglia rosa è sempre sulle spalle di Juan Pedro Lopez, spagnolo della Trek.

Ore 10:05, Giro LIVE, tappa 6: il giorno dopo l'annuncio di Nibali

È anche il day after l'annuncio dell'addio al ciclismo di Vincenzo Nibali. Il corridore siciliano appenderà la bici al chiodo dopo 18 anni di carriera. Una carriera fatta di 54 vittorie complessive, 3 Classiche Monumento, 15 vittorie di tappa nei Grandi Giri e 4 classifiche generali nei Grandi Giri. Non è competitivo per una classifica generale dal 2019 e ha quindi deciso di dire basta. Ma che Giro sarà ora per lo Squalo?

Ore 10:00, Giro LIVE, tappa 6: il percorso

Altra tappa che dovrebbe concludersi con una volata di gruppo, ma occhio alle azioni in fuga. Dopo 34,5 km ci sarà l'unico GPM di giornata con scollinamento all'Aeroporto Razza di Vibo Valentia che anticipa il traguardo volante di Vibo Valentia (in discesa). Poi sarà dritta fino a Paola, quando cominceranno una serie di dentelli che potrebbe favorire i fuggitivi se ne avranno ancora. Se il gruppo avrà fatto bene i conti, però, Scalea sarà teatro di un altro sprint di gruppo.

