Dopo la due giorni di salite tra Lombardia e Trentino , si passa dal Veneto per l'ultima volata di gruppo di questo Giro 105. Démare va a caccia del poker, ma come avranno recuperato i velocisti? Questo sarà un fattore tra le ruote veloci del gruppo, quelle rimaste, con Cavendish, Dainese, Consonni e Gaviria che proveranno a insidiare il francese. Démare ha comunque fatto 3 su 5 in questo Giro e vuole chiudere in maniera definitiva la classifica a punti . Un giorno di riposo, forse, per gli uomini di classifica , in attesa del gran finale tra venerdì e sabato.

Ore 17:20, Giro 2022: IL REPORT DI GIORNATA

Altro che riposo! Altro che volata! Gabburo, Cort Nielsen, Affini e De Bondt cercano l'impresa e ce la fanno all'interno del circuito di Treviso, anticipando una volata che sembrava scontata. Alla fine vince De Bondt su Affini e Cort Nielsen. Hindley fora dentro il circuito, ma per sua fortuna si salva, si stacca invece Juan Pedro Lopez che perde più di 1' dal gruppo maglia rosa

Ore 17:12, Giro 2022: DE BONDTTTTTTT SU AFFINI

VINCE DE BONDT!!! Battuto Affini in volata. Terza vittoria per l'Alpecin Fenix dopo van der Poel e Oldani. Dainese ha vinto la volata degli sconfitti contro Démare. Ma, in realtà, tutti sono stati sconfitti.

Ore 17:10, Giro 2022: -2km, attenzione al gruppoooo

Sono solo 30" adesso per i fuggitivi. È più legnosa l'azione di Dries De Bondt (Alpecin), Magnus Cort Nielsen (EF), Davide Gabburo (Bardiani) e Edoardo Affini (Jumbo). Juan Pedro Lopez invece rischia di prendere tre minuti al termine della tappa.

Ore 17:05, Giro d'Italia: -5km, il gruppo non guadagnaaaa

59" per Davide Gabburo, Edoardo Affini, Magnus Cort Nielsen e Dries De Bondt. Il gruppo non riesce a guadagnare! Dietro invece 1'35'' di ritardo per il gruppo Juan Pedro Lopez dal gruppo maglia rosa. Brutta botta per lo spagnolo.

Ore 17:00, Giro LIVE 2022: -8km, la fuga sogna

Sempre un minutino di vantaggio per Dries De Bondt (Alpecin), Magnus Cort Nielsen (EF), Davide Gabburo (Bardiani) e Edoardo Affini (Jumbo). Adesso la fuga sogna ad occhi aperti. Dietro invece chi perde davvero è il gruppo Juan Pedro Lopez che finisce a 1'30'' dal gruppo maglia rosa.

Ore 16:55, Giro d'Italia: -14km, il gruppo è famelico

I corridori sono entrati nel circuito finale di Treviso. La fuga composta da Dries De Bondt (Alpecin), Magnus Cort Nielsen (EF), Davide Gabburo (Bardiani) e Edoardo Affini (Jumbo) conserva 1'19" sul gruppo maglia rosa. Dietro invece è finito a 1'15" il gruppo di Juan Pedro Lopez. Ha tutta la squadra a disposizione, ma è una brutta botta questa per lo spagnolo.

Ore 16:50, Giro 2022: -18km, Lopez perde terreno

1'13'' il margine per Affini, Cort Nielsen, Gabburo e De Bondt. Nel gruppo che si è staccato dal gruppo maglia rosa dovrebbe esserci Juan Pedro Lopez che dopo il ritiro di Joao Almeida è tornato in top 10 e veste la maglia bianca. Ma se perde anche oggi...

Ore 16:40, Giro d'Italia, tappa 18: -26km, il gruppo tenta la rimonta

Scende a 1'42'' il vantaggio dei fuggitivi. È arrivato Konovalovas a fare l'andatura ora in testa al gruppo. Démare non vuole correre rischi. Nel mentre, De Bondt passa per primo anche al traguardo volante di Susegana. Questo il dettaglio.

1. Dries De Bondt 3'';

2. Davide Gabburo 2'';

3. Magnus Cort Nielsen 1'';

Ore 16:30, Giro LIVE: -35km, sale la tensione in gruppo

Formolo anche a tirare in gruppo maglia rosa. Ora diventa difficile andare a prendere Affini, De Bondt, Cort Nielsen e Gabburo. Occhio che si sta rompendo addirittura il gruppo visto l'alta velocità perché i 4 non perdono. 1'57" di margine per i fuggitivi. Il secondo gruppo è scivolato a 16'' dal gruppo maglia rosa. Domenico Pozzovivo ultima ruota del gruppo maglia rosa.

Ore 16:20, Giro d'Italia: -45km, superato il terribile muro di Cà del Poggio

Il gruppo maglia rosa e i fuggitivi hanno supearto il terribile Muro di Cà del Poggio (4a categoria, 1,1 km al 12,3%, con picco al 19%). Dries De Bondt (Alpecin), Magnus Cort Nielsen (EF), Davide Gabburo (Bardiani) e Edoardo Affini (Jumbo) conservano oltre due minuti di vantaggio. Questo il dettaglio sul passaggio in cima.

1. Dries De Bondt 3 punti;

2. Davide Gabburo 2 punti;

3. Magnus Cort Nielsen 1 punto;

4 fuggitivi sul Ca' del Poggio: Gabburo, Affini, De Bondt e Cort ci credono

Ore 16:10, Giro 2022: -55km, tra poco Cà del Poggio

Dei quattro fuggitivi, De Bondt e Gabburo sono stati sicuramente protagonisti in questo Giro. Almeno in una tappa. De Bondt è stato ripreso a Reggio Emilia solo dentro l'ultimo km e Davide Gabburo che si è piazzato 2° a Napoli alle spalle di De Gendt. Tra poco si passerà dal Muro di Ca' del Poggio (4a categoria, 1,1 km al 12,3%, con picco al 19%).

Ore 16:00, Giro d'Italia: -60km, situazione cristallizzata

2'14" di vantaggio per i quattro. Si è ormai stabilizzato il margine tra fuggitivi e gruppo maglia rosa. Tirano un po' tutte le squadre dei velocisti dietro. Basti pensare che sta lavorando anche la Israel PremierTech. Non per Giacomo Nizzolo, che si è ritirato, ma per Rick Zabel che oggi farà la volata.

Ore 15:45, Giro 2022: -71km, Demare allunga nella classifica a punti

Qua sotto i piazzamenti al traguardo volante di Valdobbiadene. Ricordiamo che Arnaud Demare controlla la classifica a punti con oltre 100 lunghezze di vantaggio su Mark Cavendish. È tornata a perdere vigore l'azione della fuga. I 4 al comando Dries De Bondt (Alpecin), Magnus Cort Nielsen (EF), Davide Gabburo (Bardiani) e Edoardo Affini (Jumbo) conservano solo 1'12".

1. Davide Gabburo 12 punti;

2. Edoardo Affini 8 punti;

3. Dries De Bondt 6 punti;

4. Magnus Cort Nielsen 5 punti;

5. Arnaud Démare 4 punti;

6. Mark Cavendish 3 punti;

7. James Knox 2 punti;

8. Owain Doull 1 punto;

Ore 15:30, Giro d'Italia, tappa 18: -80km, Gabburo vince lo sprint

Si è rilassato il gruppo maglia rosa ed è nuovamente aumentato il vantaggio della fuga. Adesso Dries De Bondt (Alpecin), Magnus Cort Nielsen (EF), Davide Gabburo (Bardiani) e Edoardo Affini (Jumbo) hanno 1'52" di vantaggio. Davide Gabburo ha anche vinto il traguardo volante di Valdobbiadene. Démare si è preso tranquillamente il 5° posto al traguardo volante.

Ore 15:20, Giro d'Italia 2022: -86km, come accelera il gruppo

Il ritmo imposto dalla Groupama-FDJ, dalla Quick Step Alpha Vinyl, dalla DSM e dalla UAE Emirates sta frantumando il vantaggio della fuga. Dries De Bondt (Alpecin), Magnus Cort Nielsen (EF), Davide Gabburo (Bardiani) e Edoardo Affini (Jumbo) conservano solo 1'05" di vantaggio.

Ore 15:10, Giro d'Italia: -93km, tra poco si sale di nuovo

Fra un po' saremo a Valdobbiadene. Non è un GPM, però è comunque una salitella per i corridori: 5,5 km al 4%. Occhio però al Muro di Ca' del Poggio. Lì qualcuno potrebbe partire. Davanti a tutti sempre Dries De Bondt (Alpecin), Magnus Cort Nielsen (EF), Davide Gabburo (Bardiani) e Edoardo Affini (Jumbo). Gruppo maglia rosa staccato di 1'24".

Ore 15:00, Giro 2022: -100km, arriva anche la DSM

Davanti arrivano anche i DSM di Alberto Dainese e non a caso il vantaggio dei fuggitivi scende vertiginosamente. Mancano solo 100 km al traguardo: 1'11'' di vantaggio per Dries De Bondt (Alpecin), Magnus Cort Nielsen (EF), Davide Gabburo (Bardiani) e Edoardo Affini (Jumbo).

Ore 14:50, Giro d'Italia: -109km, prosegue l'equilibrio

Arrivano anche gli uomini dell'UAE Emirates di Gaviria in testa al gruppo maglia rosa. C'è Alberto Rui Costa. Il vantaggio di Dries De Bondt (Alpecin), Magnus Cort Nielsen (EF), Davide Gabburo (Bardiani) e Edoardo Affini (Jumbo) si aggira sempre sui 2 minuti. Tra poco i ciclisti affronteranno la salita di Valdobbiadene (no GPM, 5,5 km al 4%).

Ore 14:40, Giro LIVE: -114km, distacchi invariati

2'10'' per i quattro fuggitivi che menano forte, ma Groupama-FDJ e Quick Step Alpha Vinyl non lasciano spazio. Oggi è l'ultima occasione per Arnaud Demare (FDJ), Marke Cavendish (Quick-Step), Alberto Dainese (DSM) e tutti gli altri velocisti che vogliono salutare il Giro con un successo.

Ore 14:30, Giro d'Italia, tappa 18: -125km, superato il primo GPM

Dries De Bondt (Alpecin) si prende i 3 punti del primo GPM di giornata. Dietro di lui, due punti per Edoardo Affini (Jumbo) e un punto per Davide Gabburo (Bardiani). Nessuno dei quattro fa paura a Koen Bouwman (Jumbo) per la classifica scalatori.

Ore 14:20, Giro LIVE: -130km, guadagna la fuga

Sale a 2' il vantaggio della fuga di giornata composta da Dries De Bondt (Alpecin), Magnus Cort Nielsen (EF), Davide Gabburo (Bardiani) e Edoardo Affini (Jumbo). Di questi quattro, il ciclista messo meglio in classifica generale è Davide Gabburo che ha 2h29'35'' di ritardo da Carapaz. In gruppo si sono messe a tirare la Quick Step Alpha Vinyl di Cavendish e la Groupama-FDJ di Démare.

Ore 14:10, Giro d'Italia: -139km, si accende la corsa

Dries De Bondt (Alpecin), Magnus Cort Nielsen (EF), Davide Gabburo (Bardiani) e Edoardo Affini (Jumbo) guadagnano subito 1'10" sul gruppo maglia rosa, ma dietro si impegna la Eolo Kometa per non far andare via questa fuga. E tra poco avremo la salita di Le Scale di Pimolano (4a categoria, 2,3 km al 4,7%) che testerà le gambe al gruppo.

Ore 14:00, Giro LIVE: -145km, primi attacchi

De Bondt (Alpecin), Magnus Cort Nielsen (EF), Gabburo (Bardiani) e Affini (Jumbo) tentano di entrare nella fuga. Oggi tappa decisamente più tranquilla rispetto alle ultime. Il percorso è quasi tutto pianeggiante tranne per qualche dentello qua e là. Queste le asperità di giornata.

-Al km 24,8 Le Scale di Pimolano (4a categoria): 2,3 km al 4,7%;

-Al km 72,9 Valdobbiadene (no GPM): 5,5 km al 4%;

-Al km 94,3 Refrontolo (no GPM): 4,8 km al 2,19%;

-Al km 102,3 Muro di Ca' del Poggio (4a categoria): 1,1 km al 12,3%, con picco al 19%;

Ore 13:40, Giro d'Italia: -152km, si riparte senza Almeida

E si riparte senza João Almeida. Il 4° classificato del Giro d'Italia ha detto addio causa positività al covid. Altro protagonista andato a casa. E sono 152 i corridori rimasti in corsa sui 176 partiti da Budapest il 6 maggio scorso. Ieri si erano ritirati anche Vanhoucke e Simon Yates.

Ore 10:30, Giro d'Italia 2022, tappa 18: i favoriti

Tornano protagoniste le ruote veloci e, il favorito numero 1 resta lui, colui che ha vinto 3 volate su 5 fino a questo momento. Arnaud Démare ha tenuto duro fino ad adesso per fare poker e pareggiare così il conto del 2020 quando vinse 4 tappe anche al Giro di quell'anno. I rivali saranno i soliti. Da Gaviria che deve ancora sbloccarsi in questo Giro, a Cavendish che vuole dimostrare di poter essere vincente anche senza Morkov come ultimo uomo. E, soprattutto, abbiamo Alberto Dainese molto carico dopo la vittoria di Reggio Emilia.

Démare ****

Cavendish, Gaviria, Dainese ****

Bauhaus, van der Poel, Consonni ***

Cort Nielsen, Albanese, Oldani, Felline, Gabburo **

Ballerini, Theuns, Vendrame, Lawrence Naesen, Modolo, Cimolai, Zabel, Affini *

Ore 10:00, Giro d'Italia 2022, tappa 18: il percorso

Ultima occasione per i velocisti. Si arriverà in volata a Treviso dopo aver scalato comunque le salite di Le Scale di Primolano (4a categoria), Valdobbiadene (traguardo volante) e Muro di Ca' del Poggio (4a categoria). Una volta passati il traguardo volante di Susegana, dritti verso la volata di Treviso. Occhio però ai possibili attacchi sul Muro di Ca' del Poggio. È vero che mancheranno 49,7 km al traguardo, ma se corridori come van der Poel avessero la gamba.

Altimetria tappa 18 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

