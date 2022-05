Premium Ciclismo Giro d'Italia | 19a tappa 05:32:57 Replica

Dopo la tappa di Treviso , che è stata tutto tranne che una passeggiata, si comincia a fare sul serio. 4 GPM, lo sconfinamento in Slovenia, per scalare il Kolovrat, e 3230 metri di dislivello. È solo l'antipasto per il tappone della Marmolada, ma i corridori sono già al limite dopo tre settimane estenuanti. Forse ci saranno stati pochi attacchi tra i big, ma questa tappa potrebbe già dare qualche verdetto . Decidere anche il Giro? Forse no, perché si arriva con un 2a categoria, ma non è da escludere nulla. Possibile, però, l'arrivo di un'altra fuga e chissà che Ciccone non possa entrare in gioco dopo la vittoria di Cogne.

Calendario e Risultati

Ore 17:10, Giro LIVE: il report di giornata

Altra fuga che arriva al traguardo e l'Italia ha sfiorato il poker con Vendrame e Tonelli. Volata in salita, con Vendrame leggermente favorito, ma è andato dritti alla curva di uscita delle macchine. Bouwman, così, sfrutta il regalo e vince la tappa e fa sua la maglia azzurra. Dietro i big aspettano solo l'ultima salita per darsi battaglia, ma Carapaz risponde presente.

Ore 17:02, Giro d'italia: Vittoria Bouwman, terzo posto Tonelli

Carapaz batte Hindley nella volata. Nessuno ha guadagnato niente. Bouwman ha sigillato il bis dopo la vittoria nella prima settimana. Terzo posto per un mai domo Tonelli (Bardiani).

Ore 17:00, Giro d'Italia: Carapaz, Hindley e Landa sempre insieme

PARTITO CARAPAZ!!! Hindley e Landa rispondono. SE NE VA LANDA!!! Carapaz e Hindley hanno ripreso Landa.

Ore 16:58, Giro LIVE: BOUWWMANNNNN, LA DOPPIETTA

VINCE KOEN BOUWMAN, MA VOLATA STRANISSIMA IN CUI VENDRAME SBAGLIA STRADA.

Ore 16:55, Giro 2022: -1km, davanti si guardano ancora

Ultimo chilometro lì davanti! Vendrame (Ag2r), Tonelli (Bardiani), Bouwman (Jumbo), Valter (FDJ) e Schmid (Quick-Step) continuano a studiarsi. Dietro grande sfiammata di Sivakov! Jai Hindley è rimasto senza compagni. Si staccano Valverde, Pozzovivo e Lopez.

Ore 16:50, Giro 2022: -2km, sempre in 5 davanti

Attacco di Bouwman, ma gli altri tornano alla sua ruota. Sempre in 5 davanti: Vendrame (Ag2r), Tonelli (Bardiani), Bouwman (Jumbo), Valter (FDJ) e Schmid (Quick-Step). Dietro tira sempre la Ineos Grenadiers. Gruppo maglia rosa staccato di 7 minuti.

Ore 16:45, Giro d'Italia, tappa 19: -3km, davanti si studiano

Vendrame (Ag2r), Tonelli (Bardiani), Bouwman (Jumbo), Valter (FDJ) e Schmid (Quick-Step) vanno lentissimi. Stanno studiando la sparata giusta per vincere la 19a tappa. Dietro sta tirando la Ineos della maglia rosa Richard Carapaz. Distacco di 8'11".

Ore 16:42, Giro 2022: -5km, ci si gioca la vittoria davanti

Vendrame (Ag2r), Tonelli (Bardiani), Bouwman (Jumbo), Valter (FDJ) e Schmid (Quick-Step) si stanno giocando tantissimo sulla salita finale. La vittoria di tappa è in ballo tra loro cinque. Dietro nel gruppo maglia rosa ci aspettiamo qualche attaccato da parte di Hindley, Carapaz e Landa.

Ore 16:36, Giro LIVE: -7km, inizia la salita finale

Tonelli si prende il traguardo volante di Cividale del Friuli. I 5 di testa vanno via regolari e iniziano l'ultima salita del Santuario di Castelmonte (2a categoria): 7,1 km al 7,8%, con picco al 14%. Gruppo maglia rosa molto lento e ora staccato di oltre otto minuti.

Ore 16:30, Giro d'Italia: -13km, pronti alla salita finale

I 5 fuggitivi, ricordiamo, non danno fastidio alla classifica generale. In questo momento Bouwman supererebbe il suo compagno di squadra Oomen al 20° posto. Per loro sempre oltre sette minuti di vantaggio. Ecco i loro nomi: Vendrame (Ag2r), Tonelli (Bardiani), Bouwman (Jumbo), Valter (FDJ) e Schmid (Quick-Step).

Ore 16:20, Giro 2022: -19km, davanti per la vittoria, dietro per la maglia

Se Attila Valter dovesse farcela, sarebbe il primo corridore ungherese di sempre a vincere una tappa al Giro. L'anno scorso indossò per tre giorni la maglia rosa. Insieme a lui ci sono Vendrame (Ag2r), Tonelli (Bardiani), Bouwman (Jumbo) e Schmid (Quick-Step). Dietro il gruppo maglia rosa ha ridotto il divario a 6'47".

Ma cosa fa? Un tifoso insegue la fuga a passo di marcia

Ore 16:10, Giro d'Italia, tappa 19: -27km, rush finale

Davanti i 5 moschettieri che si giocheranno la tappa: Vendrame (Ag2r), Tonelli (Bardiani), Bouwman (Jumbo), Schmid (Quick-Step) e Valter (FDJ). L'Italia può contare su due atleti. Dietro invece il gruppo maglia rosa che sta pedalando con un ritmo sincopato. Tira sempre la Bora, ma il distacco dai battistrada è superiore ai 7 minuti.

Attila Valter in versione buttafuori: non lascia avvicinare nessuno

Ore 16:00, Giro d'Italia 2022: -38km, scollinato il gigante Kolovrat

Brusca accelerazione di Wilco Kelderman nella parte finale della salita, ma tutti i big sono ancora lì. I 4 al comando conservano più di 7'30" sul gruppo maglia rosa e in discesa vengono raggiunti da Andrea Vendrame. Tappa ancora aperta e incerta.

Ore 15:50, Giro LIVE: -44km, che bravi i ragazzi in fuga

Tonelli (Bardiani), Bouwman (Jumbo), Schmid (Quick-Step) e Valter (FDJ) perdono pochissimo lì davanti. Il loro vantaggio è sempre oltre gli otto minuti. Il gruppo maglia rosa è invece sempre tirato dalla Bora Hansgrohe, ma il ritmo è veramente basso.

Ore 15:40, Giro 2022: -46km, pedalano bene lì davanti

Restano in 4 là davanti: Tonelli, Bouwman, Schmid e Attila Valter. Per loro 9 minuti di vantaggio sul gruppo maglia rosa. Carapaz ha ancora 4 compagni di squadra al suo fianco. Non c'è più Porte, ma ci sono Sivakov, Narvaez, Castroviejo e Tulett. Anche Diego Ulissi si stacca dal gruppo maglia rosa. Niente da fare oggi per l'UAE Emirates. L'unico ad entrare nella fuga era stato Gaviria, mentre Formolo e Ulissi non ce l'hanno fatta.

Panico nel circuito: Hindley fora e perde le ruote di Carapaz

Ore 15:30, Giro d'Italia: -50km, davanti rimangono in 4

Bayer (Alpecin) prova a rientrare del suo passo sui 6 di testa, ma non c'è niente da fare per lui. Si staccano anche Vendrame (Ag2r) e Cort Nielsen (EF). Davanti rimangono in 4: Tonelli (Bardiani), Bouwman (Jumbo), Schmid (Quick-Step) e Valter (FDJ). Il gruppo è staccato di 9'21". Scollinamento ai -43km.

Ore 15:20, Giro 2022: -52km, mamma mia che salita!

È passato un chilometro e il gruppo dei fuggitivi si è già sbrindellato. Questa salita fa paura. Davanti rimangono in 6: Vendrame (Ag2r), Tonelli (Bardiani), Cort (EF), Valter (FDJ), Bouwman (Jumbo) e Schmid (Quick-Step). Dietro il gruppo maglia rosa è scivolato indietro a 9'20".

Carapaz: "Sapevamo che il gruppo si sarebbe potuto rompere, ci siamo salvati"

Ore 15:15, Giro d'Italia 2022, tappa 19: -53km, la fuga ci crede

Affini e Ballerini sempre a fare l'andatura davanti per i propri compagni Bouwman e Schmid. L'obiettivo è arrivare con questo vantaggio sul Kolovrat, con la speranza così di giocarsi la vittoria di tappa. Ma in testa in gruppo ora si mette Giovanni Aleotti. Adesso vediamo se il gruppo rimonta.

Ore 15:05, Giro 2022: -61km, tra poco il temibile Kolovrat

Marciano compatti i 12 al comando. Per loro ci sono grosse chance di raggiungere la vittoria di tappa. Ripassiamo i loro nomi: Vendrame (Ag2r), Bayer (Alpecin), Tonelli (Bardiani), Cort (EF), Davy, Valter (FDJ), Affini, Bouwman (Jumbo), Ballerini, Schmid (Quick-Step), Theuns (Trek) e Gaviria (UAE). Ben 4 italiani. Il gruppo è ancora lontano: +8'40". Tra pochi chilometri ci sarà il temibile Kolovrat (1a categoria): 10,3 km al 9,2%, con picco al 15%.

Ore 14:55, Giro LIVE: -70km, situazione in corsa

Davanti sono sempre in 12: Vendrame (Ag2r), Bayer (Alpecin), Tonelli (Bardiani), Cort (EF), Davy, Valter (FDJ), Affini, Bouwman (Jumbo), Ballerini, Schmid (Quick-Step), Theuns (Trek) e Gaviria (UAE). Dietro insegue il gruppo maglia rosa trainato dalla Bora Hansogrohe di Jai Hindley. Il distacco è di 8'20". Nel gruppone dietro staccato anche Vansevenant, che era caduto nella discesa dopo la prima salita di giornata.

Ore 14:45, Giro 2022: -78km, si ritira Richie Porte

Brutissima botta per Richard Carapaz! Il suo ultimo uomo di fiducia, Richie Porte, si è ritirato. In corsa, invece, sia il gruppo il gruppo maglia rosa che i fuggitivi hanno scavallato il Passo di Tanamea (3a categoria, 18,8 km al 4,6%, con picco al 9%). Bouwman è passato per primo anche a questo GPM e ha allungato a +133 su Ciccone. Questi i piazzamenti al secondo GPM di giornata:

1. Koen Bouwman 9 punti;

2. Edward Theuns 4 punti;

3. Davide Ballerini 2 punti;

4. Edoardo Affini 1 punto;

Ore 14:35, Giro d'Italia: -85km, Pozzovivo e Nibali in difficoltà

Siamo sulla seconda salita, quella di Passo di Tanamea (3a categoria, 18,8 km al 4,6%, con picco al 9%). Dopo la discesa di Villanova Grotte Nibali e Pozzovivo sembravano nettamente in difficoltà, ma sulle prime rampe della salita sono tornati nella pancia del gruppo. 8'21'' il margine dei 12 battistrada in questo momento, ripassiamo i loro nomi: Vendrame (Ag2r), Bayer (Alpecin), Tonelli (Bardiani), Cort (EF), Davy, Valter (FDJ), Affini, Bouwman (Jumbo), Ballerini, Schmid (Quick-Step), Theuns (Trek) e Gaviria (UAE).

Ore 14:25, Giro 2022: -89km, Richie Porte KO

Richie Porte è il primo ad essersi staccato. Sta aspettando il gruppetto, nella speranza di poter comunque finire la gara. Brutta botta per Richard Carapaz. Questo ancora il menù di giornata: al km 94,3 Passo di Tanamea (3a categoria): 18,8 km al 4,6%, con picco al 9%, al km 101,1 Zaga (no GPM): 2,4 km al 5,8, al km 134,6 Kolovrat (1a categoria): 10,3 km al 9,2%, con picco al 15%, al km 168,4 Cividale del Friuli (no GPM): 2,3 km al 7,2% e al km 178 Santuario di Castelmonte (2a categoria): 7,1 km al 7,8%, con picco al 14%.

Ore 14:15, Giro d'Italia: -96km, finito il primo GPM

Facciamo la conta dopo il primo GPM di giornata. La fuga scollina con 8'48", mentre il gruppo maglia rosa è sempre trainato dalla Bora Hansgrohe di Jai Hindley. Tutti i velocisti hanno ovviamente perso le ruote, ma anche un uomo di grande classe come Richie Porte è segnalato in difficoltà. Lui è l'ultimo uomo di Richard Carapaz. Bouwman è passato per primo al GPM prendendosi i 9 punti a disposizione. Questi i piazzamenti al GPM:

1. Koen Bouwman 9 punti;

2. Davide Ballerini 4 punti;

3. Edoardo Affini 2 punti;

4. Andrea Vendrame 1 punto;

Ore 14:05, Giro 2022: -102km, stiamo salendo

Comincia la prima salita di giornata per i fuggitivi. Villanova Grotte (3a categoria): 3,7 km all'8%, con picco al 13%. I 12 fuggitivi hanno cominciato la salita con 9'42'' di vantaggio sul gruppo maglia rosa. Ricordiamo chi sono i 12 fuggitivi: Vendrame (Ag2r), Bayer (Alpecin), Tonelli (Bardiani), Cort (EF), Davy, Valter (FDJ), Affini, Bouwman (Jumbo), Ballerini, Schmid (Quick-Step), Theuns (Trek) e Gaviria (UAE).

Ore 13:55, Giro d'Italia: -106km, da qua inizia la salita

Ok, la pianura è finita, d'ora in avanti sarà solo salita. Ripassiamo il menù in programma per questa diciannovesima tappa del Giro 2022. Al km 74,9 Villanova Grotte (3a categoria): 3,7 km all'8%, con picco al 13%, al km 94,3 Passo di Tanamea (3a categoria): 18,8 km al 4,6%, con picco al 9%, al km 101,1 Zaga (no GPM): 2,4 km al 5,8%, al km 134,6 Kolovrat (1a categoria): 10,3 km al 9,2%, con picco al 15%, al km 168,4 Cividale del Friuli (no GPM): 2,3 km al 7,2% e al km 178 Santuario di Castelmonte (2a categoria): 7,1 km al 7,8%, con picco al 14%.

Ore 13:45, Giro 2022: -113km, situazione cristallizzata

Fernando Gaviria si prende il traguardo volante di Buja e Alessandro De Marchi si avvantaggia per salutare i parenti. Bellissimo momento. In gruppo l'andatura della Bora Hansgrohe di Jai Hindley abbassa il vantaggio dei 12 fuggitivi: +9'50". Ricordiamo i loro nomi: Vendrame (Ag2r), Bayer (Alpecin), Tonelli (Bardiani), Cort (EF), Davy, Valter (FDJ), Affini, Bouwman (Jumbo), Ballerini, Schmid (Quick-Step), Theuns (Trek) e Gaviria (UAE).

Ore 13:35, Giro d'Italia 2022: -120km, arrivano i Bora di Hindley

Passaggio a Buja, a casa ovviamente di Alessandro De Marchi. Lui sì che voleva entrare nella fuga di giornata, ma il corridore della Israel PremierTech non è riuscito ad inserirsi. In gruppo, invece, la Bora Hansgrohe di Hindley ha preso la testa e ha iniziato a tirare. Cesare Benedetti ha scalzato Salvatore Puccio (Ineos) e ha imposto il suo ritmo. Distacco tra fuga e gruppo: 10'44".

Ore 13:25, Giro d'Italia, tappa 19: -127km, vantaggio abissale

Ci stiamo avvicinando a Buja, al primo traguardo volante di giornata. Con i 12 davanti, che hanno oltre 10 minuti di vantaggio, non ci sarà quindi volata per la classifica a punti. Tra l'altro Démare è già matematicamente primo, deve solo arrivare a Verona per conquistare la maglia ciclamino. Ci sono 69 punti ancora in palio per il discorso classifica a punti. C'è giusto Fernando Gaviria che può sorpassare Mark Cavendish per il 2° posto.

Ore 13:15, Giro d'Italia: -135km, in gruppo sta passeggiando

Sale a 7'30" il vantaggio dei 12 battistrada sul gruppo maglia rosa condotto dalla Ineos Grenadiers di Richard Carapaz. Dei corridori presenti nella fuga, in 4 hanno già vinto al Giro d'Italia. Gaviria 5 (Cagliari 2017, Messina 2017, Reggio Emilia 2017, Tortona 2017, Orbetello 2019); Bouwman 1 (Potenza 2022); Schmid 1 (Montalcino 2021) e Vendrame 1 (Bagno di Romagna 2021).

Ore 13:05, Giro LIVE: -145km, la fuga prende quota

In gruppo nessuno ha voglia di tirare. La fuga dei 12 composta da Vendrame (Ag2r), Bayer (Alpecin), Tonelli (Bardiani), Cort (EF), Davy, Valter (FDJ), Affini, Bouwman (Jumbo), Ballerini, Schmid (Quick-Step), Theuns (Trek), Gaviria (UAE) vola a 5'30" di vantaggio. Sempre in ottica maglia azzurra ricordiamo che ci sono 76 punti a disposizione con le salite di oggi. Abbiamo due 3a categoria, un 2a categoria e un 1a categoria.

Ore 12:55, Giro d'Italia, tappa 19: -150km, la fuga è andata

La fuga c'è! I magnifici 12 Vendrame (Ag2r), Bayer (Alpecin), Tonelli (Bardiani), Cort (EF), Davy, Valter (FDJ), Affini, Bouwman (Jumbo), Ballerini, Schmid (Quick-Step), Theuns (Trek), Gaviria (UAE) hanno già guadagnato oltre due minuti sul gruppo maglia rosa. Quello messo meglio in classifica generale dei fuggitivi è Koen Bouwman che aveva 1h02'01'' di ritardo da Carapaz stamattina.

Ore 12:45, Giro d'Italia 2022: -160km, tentativo di fuga

Dopo qualche tentativo riesce finalmente a partire la fuga. Ecco i componenti: Vendrame (Ag2r), Bayer (Alpecin), Tonelli (Bardiani), Cort (EF), Davy, Valter (FDJ), Affini, Bouwman (Jumbo), Ballerini, Schmid (Quick-Step), Theuns (Trek), Gaviria (UAE). Ci sono la DSM e la Israel Premier Tech a fare l'andatura in gruppo. Le due squadre vogliono chiudere la fuga.

Ore 12:35, Giro LIVE: -170km, incredibile! Ancora van der Poel all'attacco

Incredibile quello che stiamo vedendo al Giro da lontano ci prova Mathieu van der Poel (Alpecin)! L'olandese non si stanca mai. Dietro di lui si muovono anche Edoardo Affini e Magnus Cort Nielsen. Erano nella fuga di ieri che è arrivata clamorosamente a Treviso.

Ore 10:30, Giro d'Italia 2022, tappa 19: i favoriti

La sfida tra i big ci sarà sicuramente, ma per il discorso vittoria di tappa - immaginiamo - sarà tutto rinviato alla frazione della Marmolada. Questa volta ci giochiamo un'altra fuga e chissà che se ci sarà un'altra sfida tra Ciccone e Bouwman. Sfida nella sfida per successo di tappa e maglia azzurra, anche se il neerlandese è saldamente al comando della classifica scalatori . Entrambi, inoltre, hanno già vinto una tappa.

Ciccone, Bouwman *****

Fortunato, Valverde, Leemreize, Formolo ****

Hindley, Carapaz, Landa, Peters, Hugh Carthy ***

Nibali, Guillaume Martin, Calmejane, Dombrowski, Buitrago, Hirt, Vansevenant, Pedrero **

Pozzovivo, Rochas, Ulissi, Rui Costa, Gall, de la Cruz, De Marchi, Pello Bilbao, Taaramäe, Zana *

Ore 10:00, Giro d'Italia 2022, tappa 19: il percorso

Prima della due-giorni decisiva in salita. Tappa con traguardo al Santuario di Castelmonte, ma prima di arrivarci i corridori dovranno scalare Villanova Grotte (3,7 km all'8%, con picco al 13%), il Passo di Tanamea (18,8 km al 4,6%, con picco al 9%) e - una volta sconfinati in Slovenia - il Kolovrat (10,3 km al 9,2%, con picco al 15%). Allo scollinamento si torna poi in Italia e, passato il traguardo volante di Cividale del Friuli, ecco il Santuario di Castelmonte (7,1 km al 7,8%, con picco al 14%) a verificare le condizioni dei pretendenti al titolo.

Altimetria tappa 19 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

