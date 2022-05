Premium Ciclismo Giro d'Italia | 7a tappa 11:30-17:35 Live

: ci sarà la fuga o sarà un finale da Classica? A quel punto scatterà anche la bagarre tra gli uomini di classifica. Non che la rampa di Potenza possa provocare gli stessi distacchi dell'Etna, ma tra abbuoni e secondi qua e là, nessuno vuole perdere ulteriormente prima della frazione del Blockhaus. Dopo le volate di Messina e Scalea , arriva una tappa molto nervosa. Dipende come verrà affrontataA quel punto scatterà anche la bagarre tra gli uomini di classifica. Non che la rampa di Potenza possa provocare gli stessi distacchi dell'Etna, ma tra abbuoni e secondi qua e là, nessuno vuole perdere ulteriormente prima della frazione del Blockhaus. van der Poel a caccia del bis o ci sarà la prima affermazione italiana?

Bouwman di forza! Mollema e Formolo battuti, rivivi l'arrivo

Calendario e Risultati

Ore 17:20, Giro 2022: il report di tappa

La tappa di Potenza è la più spumeggiante di questa prima parte di Giro, basti considerare che in avvio di frazione aveva provato un attacco anche Carapaz. Alla fine è Davide Formolo a portare la fuga: ci sono Poels, Mollema, Villella e la coppia dei Jumbo Dumoulin-Bouwman. Ed è proprio Bouwman ad avere la meglio, vincendo tutti i GPM e poi regolando tutti sullo strappo di Potenza.

Ore 17:10, Giro d'Italia: i big non si ostacolano

Volata tra i big, ma nessuno guadagna sui rispettivi rivali di classifica.

Ore 17:05, Giro d'Italia: BOUWMAAAANNNNNN, TERZO FORMOLO

VINCE BOUWMAN!!! 2° posto per Mollema, 3° Formolo. Prima vittoria in un Grande Giro per Koen Bouwman. E adesso aspettiamo il gruppo per vedere se partirà qualcuno degli uomini di classifica.

Ore 17:02, Giro LIVE: -1.5km, rientra Dumoulin

FORMOLO CI RIPROVA!!! Bouwman e Mollema lo riprendono. E sta rientrando anche Dumoulin. Ecco che Dumoulin è rientrato. Che tappa del neerlandese che oggi sta lavorando per Bouwman. Che gara! Che gara! Il finale è quasi un muro: 350 metri all'8%, picco al 13%.

Ore 17:00, Giro d'Italia: -5km, che finale!

Davanti sono rimasti in tre: Bauke Mollema, Koen Bouwman e Davide Formolo. Nell'ultimo chilometro Tom Dumoulin ha perso le ruote dei tre davanti e adesso paga 11". Finale meraviglioso. Manca solo l'ultimo strappo all'arrivo.

Ore 16:52, Giro LIVE: -8km, in 4 a giocarsi la tappa

I Jumbo Visma possono contare sulla superiorità numerica visto la presenza di Dumoulin e Bouwman. Ora traguardo volante a Potenza. Uno strappetto di 1,9 km al 5,4% che dà secondi di abbuono. 3'24'' di vantaggio per i 4 di testa.

Ore 16:45, Giro d'Italia 2022: -13km, chi vince?

Formolo ha provato un attacco anche in discesa. Dumoulin ha risposto anche questa volta. 36,860 km/h di media dopo quasi 5 ore di corsa. Oggi media alta considerando i 4500 metri di dislivello. Davanti sono rimasti Tom Dumoulin e Koen Bouwman (Jumbo Visma), Bauke Mollema (Trek Segafredo) e Davide Formolo (UAE Emirates).

Ore 16:40, Giro LIVE 2022: -19km, di nuovo in 4 davanti

Dumoulin e Mollema stanno provando a rientrare su Formolo. Bouwman non è troppo lontano. Rientrati!!! Dumoulin e Mollema riescono a rientrare su Formolo prima dello scollinamento. Rientra anche Bouwman!! Sono di nuovo in quattro. Bouwman sul GPM!!! Il neerlandese riesce a battere Formolo nella volata. Gruppo maglia rosa a 3'25".

Questi i piazzamenti al GPM:

1. Koen Bouwman 9 punti;

2. Davide Formolo 4 punti;

3. Bauke Mollema 2 punti;

4. Tom Dumoulin 1 punto;

Bouwman ingiocabile ai GPM: suo anche l'ultimo

Ore 16:30, Giro d'Italia: -25km, l'attacco di FORMOLO!

Parte MOLLEMA!!! Il neerlandese stacca i suoi compagni di fuga. Bouwman fuori caso, Dumoulin e Formolo inseguono. DUMOULIN rientra!!! Con lui anche Davide Formolo. E Parte adesso FORMOLO!!! E Davide Formolo, come dicevamo, ha già vinto in carriera al Giro d'Italia Era il 2015 a La Spezia.

Ore 16:25, Giro 2022: -27km, si staccano Villella e Camargo

Siamo ai piedi della Sellata, ultimo GPM di giornata. 7,8 km al 5,9%. Ma con picco al 12% dove il gruppo potrebbe guadagnare un altro minutino sulla testa della corsa. Rimangono in 4 là davanti: Villella (Cofidis) e Camargo (EF) perdono le ruote dei fuggitivi. E nonostante questi scatti, il gruppo torna su veloce. 3'18'' il margine rimasto ai 3 neerlandesi più Formolo.

Sono rimasti 4 corridori:

Tom Dumoulin e Koen Bouwman (Jumbo Visma),

Bauke Mollema (Trek Segafredo),

Davide Formolo (UAE Emirates)

Ore 16:15, Giro d'Italia: -33km, la Ineos riapre tutto!

La Ineos riporta tutti a 3'48''. Ecco spiegate, probabilmente, le fiammate di Dumoulin e Bouwman che non vogliono disperdere il vantaggio che avevano accumulato. Questo è quanto rimasto nel menù: La Sellata (3a categoria): 7,8 km al 5,9%, con picco al 12%; Potenza (no GPM): 350 metri all'8%, picco al 13%. Aggiornamento da Démare-Cavendish: velocisti che si erano staccati già sulla prima salita, sono scivolati a 22 minuti di ritardo.

Ore 16:00, Giro LIVE 2022: -40km, Villella rientra in discesa

VILLELLA IS BACK!!! Bravissimo il corridore della Cofidis che è riuscito a rientrare sulla testa della corsa. Che bravo Davide! In gruppo c'è invece la Ineos Grenadiers a fare l'andatura. La squadra di Carapaz. Il vantaggio dei fuggitivi è sceso dopo che si è messa la Ineos Grenadiers in testa al gruppo: 4'07'' è rimasto a Camargo, Dumoulin, Bouwman, Formolo e Villella.

Ore 15:45, Giro d'Italia 2022: -54 km, parte finale della corsa

Sul GPM di Montagna Grande di Viggiano (2a categoria, 6.6 km al 9.1%, con picco al 15%) passa per primo Koen Bouwman. Poco dopo transita anche il gruppo maglia rosa: 5'32'' di ritardo da Dumoulin, Bouwman, Camargo, Formolo e Mollema. Questi i piazzamenti sul GPM:

1. Koen Bouwman 18 punti;

2. Davide Formolo 8 punti

3. Bauke Mollema 6 punti

4. Tom Dumoulin 4 punti

5. Diego Andres Camargo 2 punti

6. Davide Villella 1 punto;

Ore 15:30, Giro d'Italia, tappa 7: -62km, riassumiamo la situazione

Al comando sono rimasti in 5: Tom Dumoulin e Koen Bouwman (Jumbo Visma), Diego Andres Camargo (Education EasyPost), Bauke Mollema (Trek Segafredo) e Davide Formolo (UAE Emirates). Davide Villella (Cofidis) si è staccato dopo aver accusato qualche problema con la bici, mentre Wout Poels (Bahrain Victorious) è in crisi nera. I corridori stanno scalando la Montagna Grande di Viggiano (2a categoria): 6.6 km al 9.1%, con picco al 15%. Queste le pendenze della salita. Gruppo maglia rosa a 5'42".

Ore 15:15, Giro LIVE: -66km, caduta per Villella!

CADUTA PER VILLELLA!!! Il corridore della Cofidis è scivolato in discesa ma si è rimesso in sella e sta tornando sul gruppo di testa. Molto male invece Wouter Poels, che ha dato troppo nella prima parte di gara e adesso sta accusando tantissima fatica. Davanti sono in sei; il gruppo maglia rosa insegue a 4 minuti e 35 secondi. Tappa meravigliosa finora.

Villella, che rischio: sbaglia la curva e finisce quasi nella scarpata

Ore 15:00, Giro d'Italia: -72km, Bouwman capitano Jumbo?

Davanti si danno cambi regolari, ma ultimamente stiamo vedendo più Dumoulin che Bouwman davanti. Le gerarchie della Jumbo Visma sono chiare? Bouwman è il capitano oggi? Van der Poel ora all'ammiraglia. Il corridore neerlandese è rimasto comunque in gruppo, ma l'idea è che abbia sprecato un'occasione oggi. Posto che ci ha provato ad entrare in fuga... La tappa di Napoli del sabato però potrebbe sorridere al corridore dell'Alpecin Fenix.

Ore 14:45, Giro, tappa 7: -82km, mini-allungo di Poels

Intanto Wout Poels fa un mini-allungo sui 7 di testa, proprio ora che Tom Dumoulin è rientrato dopo un nuovo cambio di bici. E il vantaggio dei 7 di testa è di nuovo cresciuto. 5'38'' il margine sul gruppo maglia rosa guidato, con calma, dalla Trek Segafredo di Juan Pedro Lopez.

Ore 14:30, Giro d'Italia: -95km, il gruppo lascia fare

Il gruppo è scivolato a 5'14'' di ritardo dalla testa della corsa. Il gruppetto Démare-Cavendish è finito a 9'22''. Koen Bouwman vince la volata per il GPM davanti a Wouter Poels. Questi i piazzamenti al GPM di Monte Sirino e questo dava bei punti.

1. Koen Bouwman 40 punti

2. Wout Poels 18 punti

3. Bauke Mollema 12 punti

4. Davide Formolo 9 punti

5. Tom Dumoulin 6 punti

6. Davide Villella 4 punti

7. Diego Andres Camargo 2 punti

Bouwman, che gamba: vince il secondo GPM davanti a Poels

Ore 14:15, Giro d'Italia, tappa 7: -106 km, la fuga se ne va

E intanto i 7 di testa hanno adesso un vantaggio di 4'50'' sul gruppo guidato ora dalla Trek Segafredo di Juan Pedro Lopez. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme. Clicca qui.

Ore 14:00, Giro LIVE: -112 km, la tappa si è stabilizzata

Adesso la fuga c'è! Oltre quattro minuti di vantaggio per i sette di testa. Ricordiamo chi c'è davanti: Tom Dumoulin e Koen Bouwman (Jumbo Visma), Diego Andres Camargo (Education EasyPost), Bauke Mollema (Trek Segafredo), Davide Formolo (UAE Emirates), Wout Poels (Bahrain Victorious), Davide Villella (Cofidis). Due ore di corsa a 39,5 km/h di media. In salita...

Dopo la bagarre serve un pit stop: Lopez fa fermare il gruppo

Ore 13:45, Giro d'Italia: -118km, facciamo ordine

Dumoulin, Mollema e Camargo rientrano sulla testa della corsa. Così è composta la fuga: Tom Dumoulin e Koen Bouwman (Jumbo Visma), Diego Andres Camargo (Education EasyPost), Bauke Mollema (Trek Segafredo), Davide Formolo (UAE Emirates), Wout Poels (Bahrain Victorious), Davide Villella (Cofidis). Gruppo maglia rosa a 1'35'' con la BikeExchange che ha tutto l'interesse a lasciar andare questa azione. A livello di classifica, nessuno fa paura.

Ore 13:30, Giro 2022, tappa 7: -125km, Villella e Formolo al comando

Villella della Cofidis va a riprendere Davide Formolo. Insieme a loro ci sono anche Bouwman della Jumbo-Visma e Wout Poels della Bahrain. L'azione dei quattro al comando prende vigore: hanno 30 secondi di vantaggio sul gruppo maglia rosa. Siamo sulla salita del Monte Sirino, GPM di prima categoria: il secondo dei quattro in programma oggi pomeriggio.

Ore 13:15, Giro 2022: -135km, sbrindellio totale

Cosa è successo negli ultimi chilometri? Ecco il riassunto. Carapaz è rientrato sulla fuga con il suo compagno di squadra Narvaez. E con loro van der Poel. Dietro la Trek Segafredo ha fatto l'andatura. Formolo è ripartito insieme ad Arcas della Movistar. Anche Kamna ci ha riprovato, ma Lopez ha risposto subito. In tutto questo, tre ritiri: Zoccarato e Samitier dopo una caduta e anche Owain Doull.

Colpo di scena: Carapaz-Van der Poel all'attacco!

Ore 13:00, Giro LIVE: -145km, la situazione in corsa dopo il primo GPM

Wout Poels passa in testa sul primo GPM di giornata (3a categoria, Passo Colla) e allunga in discesa. Dietro di lui sopraggiungono Davide Formolo della UAE e Anthony Perez della Cofidis: in tre al comando con 21" di vantaggio. Esce dal gruppo anche Koen Bouwman della Jumbo-Visma, ma il plotone lo risucchia. Questi i piazzamenti al GPM:

1. Wout Poels 9 punti

2. Davide Formolo 4 punti

3. Anthony Perez 2 punti

4. Koen Bouwman 1 punto

Poels passa per primo al GPM, poi arriva Formolo

Ore 12:50, Giro d'Italia, tappa 7: -155km, Wout Poels se ne va!

CI PROVA POELS!!! Uscito ormai di classifica, il corridore della Bahrain Victorious vuole provare ad andarsene. Poels che non ha mai vinto una tappa nei Grandi Giri ma, in carriera, ha conquistato 3 tappe al Tour de l'Ain, 4 tappe al Tour of Britain, una tappa alla Tirreno-Adriatico, una tappa al Giro dei Paesi Baschi, 2 tappe alla Volta Valenciana, 3 tappe alla Volta a Andalusia, una tappa alla Volta a Catalunya, una tappa del Giro di Polonia, una tappa alla Parigi-Nizza e una tappa al Giro del Delfinato. Insomma, qualcosa ha vinto...

Ore 12:40, Giro LIVE: -157km, la fuga non parte

La fuga non s’ha da fare. Anche l’ennesimo tentativo guidato da Gavazzi della Eolo, De Marchi della Israel, Dombrowski dell’Astana e Moniquet della Lotto non riesce ad evadere. Il Team UAE accelera con Covi e torna sotto in pochissimi chilometri. Che inizio di tappa scoppiettante. Ci avviciniamo al Passo Colla, la prima salita di giornata.

Ore 12:20, Giro d'Italia 2022: -173km, ancora niente fuga

Rintuzzati tutti i tentativi di fuga. Ci ha provato anche Mathieu van der Poel della Alpecin-Fenix, ma il gruppo non lo ha lasciato andare via. 46,214 km/h dopo 20 minuti di corsa. Nella tappa di Scalea di ieri, i corridori sono andati a 36 km/h per le prime 4 ore. Ben diversa la situazione rispetto all'ultima tappa.

Fuga o sfida tra i big? I pronostici di Eurosport per la 7ª tappa

Ore 12:10, Giro LIVE: -181km, tutti alla ricerca della fuga

Davanti a tutti c’è Thomas De Gendt della Lotto-Soudal. Da solo. Dietro di lui all’inseguimento si sono mossi Zoccarato della Bardiani, Samuele Rivi della Eolo-Kometa, De Bondt della Alpecin, Alessandro Covi della UAE Team Emirates e anche Wout Poels del team Bahrain. Solo 13” per il belga al comando.

Ore 11.55, Giro d'Italia: -195km, si parte!

È iniziata la settima tappa del Giro d’Italia 2022. I corridori si muoveranno da Diamante fino a Potenza per un totale di 4510 metri di dislivello. Tra i non partenti di oggi una perdita grave: Michael Morkov. Per Mark Cavendish sarà durissima nelle prossime volate.

Ore 10:05, Giro LIVE, tappa 7: i favoriti

Due scenari diversi. Quello della fuga o quello della volata finale, ma con uomini di un certo calibro. van der Poel per intenderci che affronterebbe lo strappo di Potenza proprio che se fosse una Classica. Il neerlandese troverebbe comunque pane per i suoi denti tra Valverde, Cort Nielsen, Albanese, Ulissi e Girmay, suo avversario già a Visegrad.

van der Poel in festa sul podio: la prima rosa è sua

Ore 10:00, Giro d'Italia 2022, tappa 7: il percorso

È una delle tappe più difficili della prima settimana del Giro, con ben 4510 metri di dislivello. Dopo 45 km si comincia a salire con il Passo Colla di 3a categoria (9,3 km al 4,5%, picco al 12%), poi il Monte Sirino di 1a categoria (24,4 km al 3,8%, con picco al 12%), Montagna Grande di Viggiano di 2a categoria (6,6 km al 9,1%, con picco al 15%) e infine il La Sellata di 3a categoria (7,8 km al 5,9%, con picco al 12%). Sono finiti i GPM, ma non le asperità. Dopo la discesa del Sellata, molto impegnativa, ci sarà comunque l'arrivo in centro a Potenza, che vale come traguardo volante, che sarà in salita. Mancheranno ancora 7 km al traguardo e si arriva su una rampa di 350 metri all'8%. Pendenza massima del 13%, un vero muro.

Altimetria tappa 7 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

